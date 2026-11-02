Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της – «Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας…»

Τα γενέθλιά της έχει η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας της ευχήθηκε δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται χαμογελαστή. 

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Βασίλης Κικίλιας Τζένη Μπαλατσινού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα γενέθλιά της έχει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκε δημοσίως στην παρουσιάστρια και σύζυγό του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο υπουργός δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου η εορτάζουσα απεικονίζεται χαμογελαστή.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας, στη φανταστική μαμά μας, στη γυναίκα μου!».

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Τα γενέθλιά της έχει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η Τζένη Μπαλατσινού. Σήμερα (2/11) το απόγευμα, ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκε δημοσίως στην παρουσιάστρια και σύζυγό του, με ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημοσίευσε μία φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού. Στο στιγμιότυπο, η εορτάζουσα απεικονίζεται χαμογελαστή, ενώ φαίνεται πως δίπλα της έχει τον μικρότερο γιο της, τον Παναγιώτη-Αντώνιο, ο οποίος γεννήθηκε το 2020.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Βασίλης Κικίλιας έχει γράψει: «Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας, στη φανταστική μαμά μας, στη γυναίκα μου!». 

«Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει παλέψει πολύ στη ζωή του»

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Ναταλία Γερμανού, τον περασμένο Ιούλιο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε αναφέρει: «Το σπίτι μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας, είναι η Ιθάκη μου. Είναι ασφάλεια για εμένα, είναι αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης, και συντροφικότητας, αυτό που μου προσφέρουν οι άνθρωποί μου».

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχίζοντας, είχε εξηγήσει πως: «Είναι ήρεμη δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει παλέψει πολύ στη ζωή του. Είναι πολύ ωραίο για εμένα που μπορούμε να περνάμε τον έβδομο χρόνο του γάμου μας, και τον ένατο χρόνο της περιόδου που είμαστε μαζί, και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι.

Αυτό δεν είναι σύνηθες και εύκολο. Θέλει δουλειά καταρχάς. Κατά δεύτερον είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος με βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο. Και μου λέει και τα πράγματα με το όνομά τους πολλές φορές. Αυτό με βοηθάει να είμαι σε ισορροπία και να είμαι και γειωμένος».

«Είναι γλυκός άνθρωπος, είναι κοντά στα παιδιά της, είναι πολύ κοντά σε εμένα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θέλεις να γυρίσεις σπίτι. Γενικώς τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Την επιδιώκουμε την συντροφικότητα και την αλληλοστήριξη. Άλλωστε πάντα η ομάδα και οι πολλοί, είναι καλύτεροι από το να είσαι μόνος σου», είχε προσθέσει.

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