Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες και πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα καθορίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και τα περιθώρια κινήσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε ώρα Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε αμφίρροπες αναμετρήσεις όπως στο Οχάιο και το Μέιν. Ωστόσο, οι διαφορετικοί κανόνες καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ενδέχεται να παρατείνουν τον χρόνο για την εξαγωγή οριστικής εικόνας.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Φωτογραφία: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο τα επόμενα δύο χρόνια.
  • Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε πολιτείες όπως το Κεντάκι και η Ιντιάνα.
  • Ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για τα οριστικά αποτελέσματα, καθώς η κάθε πολιτεία εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψήφων.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις κάλπες να έχουν ανοίξει σε ολόκληρη τη χώρα και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην καταμέτρηση των ψήφων. Η αναμέτρηση θα καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο και, κατ’ επέκταση, τα περιθώρια πολιτικών κινήσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Από τις τελευταίες πολιτείες που ξεκίνησαν την ψηφοφορία ήταν η Αλάσκα, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αμφίρροπης αναμέτρησης για τη Γερουσία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πληροφορίες από το BBC και τον Guardian, τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, οι αρχικές καταμετρήσεις δεν αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για τον συνολικό συσχετισμό δυνάμεων, καθώς θα προέρχονται κυρίως από πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, όπως το Κεντάκι και η Ιντιάνα, ή τους Δημοκρατικούς, όπως το Βερμόντ.

Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες – Οι κρίσιμες ώρες για την Ελλάδα

Στις 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, αναμένεται η δημοσιοποίηση των πρώτων στοιχείων δημοσκοπήσεων μεταξύ ψηφοφόρων, τα οποία θα αποτυπώνουν τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο το εκλογικό σώμα.

Την ίδια ώρα αρχίζει να ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε τμήματα του Κεντάκι και της Ιντιάνα, από όπου αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα.

Στις 02:30 κλείνουν οι κάλπες στο Οχάιο, όπου διεξάγεται μία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία. Το αποτέλεσμα της πολιτείας θα μπορούσε να δώσει μια πρώτη εικόνα της εκλογικής δυναμικής των δύο κομμάτων.

Στις 03:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο Μέιν, όπου επίσης διεξάγεται αμφίρροπη αναμέτρηση για τη Γερουσία, καθώς και σε μεγάλο μέρος του Κάνσας και του Τέξας.

Στις 04:00 κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, καθώς και σε άλλες περιοχές του Κάνσας και του Τέξας.

Η καταμέτρηση στις πολιτείες αυτές θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικότερες ενδείξεις για τη μάχη μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Η ψηφοφορία στην Αλάσκα ολοκληρώνεται αργότερα, με την καταμέτρηση να συνεχίζεται έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Ελλάδα.

Γιατί μπορεί να καθυστερήσουν τα τελικά αποτελέσματα

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις πολιτείες, καθώς η καθεμία εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψήφων.

Σε ορισμένες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, η προετοιμασία των επιστολικών ψηφοδελτίων μπορεί να πραγματοποιείται πριν από την ημέρα των εκλογών, ενώ αλλού η σχετική διαδικασία αρχίζει την ημέρα της ψηφοφορίας.

Οι τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση, την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Παράλληλα, οι περισσότερες πολιτείες προβλέπουν μετεκλογικούς ελέγχους, κατά τους οποίους επιλεγμένα ψηφοδέλτια καταμετρώνται χειροκίνητα και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των μηχανημάτων.

Η πλήρης χειροκίνητη καταμέτρηση πραγματοποιείται συνήθως στο πλαίσιο διαδικασίας επανακαταμέτρησης.

Έτσι, ακόμη και μετά το κλείσιμο των τελευταίων εκλογικών τμημάτων, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιο κόμμα θα αποκτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

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