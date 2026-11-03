Γαλλία: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι μαθητές – Το 92% των νέων θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις

Οι μαθητές στη Γαλλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στους δρόμους των Παρισίων παρά τις απαγορεύσεις, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μακρόν που προβλέπει ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα για φθορές. Την ίδια στιγμή, έρευνα των ιδρυμάτων Cepremap και HEC Paris καταγράφει ότι το 92% των νέων ηλικίας 16 έως 20 ετών θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις, αποδίδοντας την ένταση στην αβεβαιότητα για το μέλλον και στις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας.

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Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LE MONDE
ΓΑΛΛΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LE MONDE
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις κινητοποιήσεις συνεχίζουν οι μαθητές στη Γαλλία, παρά την απαγόρευση και εν μέσω αντιδράσεων για το νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για όσους πραγματοποιούν φθορές.
  • Έρευνα των Cepremap και HEC Paris δείχνει ότι το 92% των νέων ηλικίας από 16 έως 20 ετών στη χώρα θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων.
  • Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως λόγω της αβεβαιότητας των νέων για το μέλλον τους και της πεποίθησής τους ότι η δημοκρατία στη Γαλλία δυσλειτουργεί.

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Τις κινητοποιήσεις συνεχίζουν οι μαθητές στη Γαλλία, παρά την απαγόρευση που έχει επιβληθεί, αλλά και εν μέσω αντιδράσεων για το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση Μακρόν στη Γερουσία και προβλέπει ότι όσοι πραγματοποιούν φθορά σε ξένη περιουσία στο πλαίσιο διαδήλωσης, θα ταυτοποιείται και θα έχει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο έως 10.000 ευρώ.

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Σήμερα, λοιπόν, εκατοντάδες μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους των Παρισίων και κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν, αλλά έδειξαν απτόητοι και το διασκέδαζαν όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Στο μεταξύ, έρευνα που διενεργήθηκε από το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας και Εφαρμογών της Γαλλίας (Cepremap) και την Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Μελετών του Παρισιού (HEC Paris), έπειτα από συνεντεύξεις με 1077 νέους δείχνει ότι το 92% των νέων ηλικίας από 16 έως 20 ετών στη Γαλλία θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ως προς την πολιτική τους τοποθέτηση, ο ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε πως δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα, έναντι 20% που δήλωσαν ότι τοποθετούνται στην ακροαριστερά, 13% που δήλωσαν ότι τοποθετούνται στην ακροδεξιά, 8,5% που δήλωσαν κεντροαριστεροί και 8,5% που δήλωσαν κεντροδεξιοί.

Όπως επισημαίνεται σε συνοδευτικό σημείωμα της μελέτης, οι διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν – σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των ερωτηθέντων – λιγότερο για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων και περισσότερο λόγω της αβεβαιότητας των νέων για το μέλλον τους, όπως και της πεποίθησής τους ότι η δημοκρατία στη χώρα δυσλειτουργεί.

Οι 9 στους 10 ερωτηθέντες, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης, εκτιμούν ότι το μείζον πρόβλημα είναι πως η οικονομική πίτα δεν μεγαλώνει. Την εκτίμηση αυτή, μάλιστα, συμμερίζονται και οι 8 στους 10 που δηλώνουν ότι ανήκουν στο χώρο της δεξιάς.

Η πλειονότητα αυτών που τοποθετούνται στην ακροαριστερά πιστεύουν ότι η αβεβαιότητα για το μέλλον και οι δυσλειτουργίες της δημοκρατίας οφείλονται κυρίως στις κοινωνικές ανισότητες και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και συμμετέχουν στις διαδηλώσεις θεωρώντας θεμιτή τη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αντιθέτως, η πλειονότητα αυτών που τοποθετούνται στην ακροδεξιά θεωρούν ότι οι κίνδυνοι δημιουργούνται πρωτίστως από τους μετανάστες και δεν συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στην τήρηση της τάξης.

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