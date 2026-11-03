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Αλβανός βαρυποινίτης ο αρχηγός του κυκλώματος εκβιαστών που εξαρθρώθηκε – Οι επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνολικά κατηγορούνται εννέα άτομα, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα με φερόμενο αρχηγό βαρυποινίτη των φυλακών Τρικάλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Συνολικά κατηγορούνται εννέα άτομα, εκ των οποίων τέσσερις είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα με φερόμενο ως αρχηγό βαρυποινίτη στις φυλακές Τρικάλων, ενώ πέντε συνελήφθησαν στην Αττική.
  • Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εκβίαζαν ιδιοκτήτες για παροχή προστασίας και να εμπλέκονται σε επιθέσεις με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται από τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, εκρήξεις με χειροβομβίδες, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης: 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα δολοφονίας

Συνολικά, μέχρι στιγμής κατηγορούνται εννέα άτομα, με τους τέσσερις να είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας Αλβανός βαρυποινίτης ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων και έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Στενοί του συνεργάτες φέρεται να είναι ένας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και δύο Αιγύπτιοι που κρατούνται στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου. Επίσης, έχουν συλληφθεί σε περιοχές της Αττικής πέντε μέλη της οργάνωσης.

Οι εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμπλέκονται σε εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις 8 Σεπτεμβρίου, με διαφορά λίγων λεπτών. Επίσης, στις 5 Οκτωβρίου φέρεται να στοχοποίησαν ένα από τα δύο αυτά καταστήματα την ώρα που μέσα βρίσκονταν οκτώ θαμώνες, ωστόσο τότε δεν εξερράγη η χειροβομβίδα.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εκβίαζαν τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για παροχή προστασίας, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους σε ακόμη έναν εμπρησμό σε κατάστημα και εκβίαση ιδιώτη.

 

 

 

 

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