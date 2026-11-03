Σύρος: Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι

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Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Σύρου, ύστερα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», με 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Έρευνες από εκπαιδευμένο σκύλο και δύτη

Πληροφορίες από το υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρουν πως έχει ήδη γίνει έλεγχος από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και ιδιώτη δύτη, με αρνητικά αποτελέσματα, μέχρι στιγμής. Οι έλεγχοι, ωστόσο, θα συνεχιστούν μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στο κρουαζιερόπλοιο. Μάλιστα, στο λιμάνι αναμένεται να μεταβεί και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες.

Οι επιβάτες παραμένουν στο «Crown Iris», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Χάιφα στο Ισραήλ.