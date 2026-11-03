Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για δεύτερη φορά 46χρονος ιερέας για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Είναι μυθομανής» υποστήριξε στο δικαστήριο

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κρίθηκε ένας 46χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Αυτή είναι η δεύτερη καταδίκη του 46χρονου ιερέα μέσα σε λίγους μήνες, καθώς τον περασμένο Ιούνιο είχε καταδικαστεί, πάλι με την αυτόφωρη διαδικασία, σε εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών για άλλο επεισόδιο, ενώπιον ανηλίκου, που κατήγγειλε η ίδια γυναίκα. Η ποινή είχε ανασταλεί ενόψει της έφεσης με επιβολή περιοριστικού όρου μη προσέγγισης της παθούσας.

Η καταγγελία της γυναίκας για απειλές

Σύμφωνα με την καταγγελία, το νέο περιστατικό συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του πρώην ζευγαριού, με αφορμή τον προγραμματισμό για να συναντήσει ο 46χρονος τα τρία ανήλικα τέκνα τους. Η συζήτηση φέρεται να εξελίχθηκε σε λεκτική αντιπαράθεση, με τον κατηγορούμενο ιερέα να απευθύνει απειλές κατά της ζωής της γυναίκας, αλλά και εκφράσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα.

«Το μόνο που θέλω είναι να ζήσω ήσυχα με τα παιδιά μου» ανέφερε η ίδια, τονίζοντας ότι τον έχει καταγγέλλει και για σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν- υπόθεση, που, όπως κατέθεσε στο ακροατήριο, βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.

«Είναι μυθομανής, θέλει να με καταστρέψει»

Από την πλευρά του, ο 46χρονος ρασοφόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για εκδικητική καταγγελία. «Είναι μυθομανής και θέλει να με καταστρέψει» είπε στην απολογία του για την πρώην σύζυγό του, αναφέροντας ότι υπέγραψαν συναινετικό διαζύγιο και ότι έχει τεθεί σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.