Pizza Fan: Νέα τριμερής την ερχόμενη εβδομάδα υπό το υπουργείο Εργασίας – «Θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα Οκτωβρίου και Νοεμβρίου», λένε οι εκπρόσωποι της εταιρείας

Την δέσμευση ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan έδωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης. «Κρίσιμο θα είναι το επόμενο δεκαήμερο», λένε οι συνδικαλιστές. Ενώ για την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση της τριμερούς.

«Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο», είπε μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης. «Η δέσμευση αφορά τόσο τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στη μητρική εταιρεία όσο και εκείνους που εργάζονταν στα καταστήματα franchise», υπογράμμισε.

«Ζητούμενο είναι η πλήρης κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η οριστική εξάλειψη της υποδηλωμένης εργασίας», είπε ο Γιώργος Στεφανάκης. «Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ζήτησαν τη μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της, εφόσον προηγηθεί ο καταλογισμός των οφειλών της προς το Δημόσιο, καθώς υποστήριξαν ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς της», επισήμανε ο Γιώργος Στεφανάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, ανέφερε ότι «το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις εξελίξεις». Εξήγησε, μάλιστα, ότι «η Ομοσπονδία έχει ήδη έτοιμη νομοθετική ρύθμιση προς κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της εταιρείας».

Ενημέρωσε ότι αναμένεται νέα τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Χότζογλου απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο παραίτησης, απόλυσης ή τροποποίησης των συμβάσεών τους και διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση απολύσεων, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.