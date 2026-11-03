Χαμός σε πάρτι για το Halloween στο Γκάζι – Καταγγελίες για τραυματισμούς, δαγκώματα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Χάος επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Γκάζι, κατά τη διάρκεια πάρτι για το Halloween. Η γιορτή που διοργάνωσαν Escape Rooms εξελίχθηκε σε μια εφιαλτική εμπειρία για πολλούς συμμετέχοντες και περαστικούς, που κατήγγειλαν ξυλοδαρμό, τραυματισμούς, δαγκώματα ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων στο Live News, κάποιοι από τους συμμετέχοντες «ξέφυγαν» από τους τρομακτικούς ρόλους και άρχισαν να χτυπάνε και να τραμπουκίζουν συμμετέχοντες και περαστικούς.

«Αυτό που είδα ήταν κάποιον μασκαρεμένο να δαγκώνει έναν άλλο άνθρωπο. Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα η οποία έβαλε τα κλάματα και όταν πήγε ένας φίλος της να πει ‘ρε παιδιά ηρεμήστε, ξεφεύγετε’, ο ηθοποιός του κόλλησε το κεφάλι και του είπε ‘γιατί αλλιώς τι θα γίνει’. Μια άλλη κοπέλα έπιανε το κεφάλι μιας περαστικής με όλη της την δύναμη και της φώναζε το αυτί» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά», αναφέρει μία άλλη μαρτυρία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι μασκαρεμένοι έριχναν στον δρόμο όποιον έβρισκαν στον διάβα τους και τον τραμπούκιζαν. Κάποιοι περαστικοί γελούσαν και τραβούσαν βίντεο, ενώ οι φερόμενοι ηθοποιοί κλωτσούσαν ανθρώπους που ήταν αβοήθητοι στο οδόστρωμα.

«Είναι απαράδεκτο να βαράς με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο»

«Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο ή ότι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος σταμάτα και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου το τι συμβαίνει. Και αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα, όλοι είχανε κάτι στο χέρι τους και βαράγανε», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

«Με το ‘καλημέρα’ άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες. Πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι. Παίκτης της ομάδας μας έφαγε δύο φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη, και μία από τις δύο φορές τον είχαν πιάσει από το λαιμό για να τον κρατήσουν κιόλας! Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα, και ακόμα και αίματα».

Τι λένε οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στο «πάρτι»

Μία από τους ηθοποιούς εξήγησε ότι δεν είχαν καμία οδηγία να χτυπάνε τους περαστικούς με ό,τι κρατάνε στα χέρια τους. «Το μόνο που μου είχαν πει να κάνω είναι ότι πηγαίνεις εκεί που λύνουν τους γρίφους η συγκεκριμένη ομάδα. Επειδή είναι τρόμου μπορεί να κάνουμε λίγο ένα role playing με τους παίκτες. That’s it. Τίποτα παραπάνω. Ούτε να τους χτυπάμε, ούτε να τους βαράμε, ούτε τίποτα».

Ενώ την ίδια ώρα, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, διαψεύδοντας ακόμα και τις εικόνες ωμής βίας που έχουν καταγραφεί. «Τα βίντεο που ανέβηκαν ήταν μεταξύ φίλων που ανεβάζαμε “χαχαχα”. Αυτό. Δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα στους παίκτες. Γίνανε δύο περιστατικά τα οποία καλώς ή κακώς έγιναν. Το λύσαμε κατευθείαν όμως. Δεν είναι παίκτες αυτοί, δεν είναι άκυρα άτομα τα οποία τα βλέπαμε στον δρόμο και καθόντουσαν και τα χτύπαγαν. Δεν είναι καμιά εγκληματική κοινότητα τώρα που το έχουν κάνει τόσο μεγάλο. Έγιναν κάποια περιστατικά, το διευθετήσαμε και πήγαμε και εμείς οι ίδιοι να το κόψουμε πριν να είναι πολύ αργά».

Οι όροι συμμετοχής

Σύμφωνα με το Mega, η διοργάνωση ανέφερε ότι το παιχνίδι περιέχει τρέξιμο, σωματική επαφή και περιστασιακά λεκτική βία και ότι απαγορεύεται ρητά η επαφή με τους performers από την πλευρά των παικτών. Καμία αναφορά όμως για την βία από τους ηθοποιούς προς τους παίκτες.

Η βία και ο τρόμος χαρακτήριζε όλη την διοργάνωση, αφού ακόμα και το έπαθλο του νικητή φαίνεται να είναι ένας τραμπουκισμός με εκατοντάδες θεατές, από το σύνολο των συμμετεχόντων.

Τι απαντά η διοργάνωση

Διοργανωτές και άνθρωποι του κλάδου εξηγούν ότι διεξάγεται έρευνα για τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν.

«Tο ESCAPE ALL συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτήν την διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωσή του. Aπ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς, κατά τη διάρκειά του σημειώθηκαν ακραία μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα», λέει ιδιοκτήτης escape room.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού, η διοργάνωση γνωστοποίησε ότι θα ερευνήσει τα περιστατικά.

Τι λέει θύμα ξυλοδαρμού

«Ως ένα ακόμη θύμα δαγκώματος, με μελανιασμένο ώμο, αλλά και ως παθούσα από το περιστατικό στο Cryogenesis. Τα πόδια μου είχαν μπλεχτεί κάτω από το τραπέζι και εσύ συνέχιζες να με τραβάς, ενώ επανειλημμένα σου φώναζα ότι με πονάς, θα ήθελα να σου ζητήσω να επανεξετάσεις λίγο την «κ**** του ρόλου»», ανέφερε θύμα ξυλοδαρμού στο πάρτι.

«Υποδύθηκα το ζόμπι – Ζητώ συγγνώμη, μπορεί να δάγκωσα λίγο παραπάνω», ανέφερε ο ηθοποιός που συμμετείχε στο πάρτι Halloween. «Θέλω να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη. Ήμουν ο ηθοποιός το ζόμπι. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τραυματιστεί κανείς πάνω στην αδρεναλίνη του event (σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται) μπορεί να δάγκωσα λίγο παραπάνω».

«Συγγνώμη αν χάλασα την εμπειρία μερικών ανθρώπων, δεν είχα σκοπό να χαλάσω την εμπειρία κανενός και νιώθω ειλικρινά άσχημα. Αυτή την δουλειά την κάνω επειδή την αγαπάω και έχω αγαπήσει και όλα τα παιδιά που έχουμε γνωριστεί. Όπως και να έχει δεν αλλάζουνε τα πράγματα το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω και πάλι άλλη μια συγγνώμη από όλους όχι σαν ηθοποιός αλλά κυρίως σαν άνθρωπος», αναφέρει.

«Έβλεπα κοπέλες μέσα στα αίματα» λέει «παίκτης» του Halloween party

«Και ρόπαλα και αλυσίδες και ναι, γενικά έγινε ένας χαμός. Είδα άτομα να βαράνε με αλυσίδες χωρίς κάποιον έλεγχο, ούτε κάποια ιατρική ομάδα να υπάρχει stand by. Έβλεπα κυρίως κοπέλες χτυπημένες να κλαίνε, να φωνάζουν ακόμα και με αίματα στα χέρια» αναφέρει ένας από τους παίκτες.

«Το point του παιχνιδιού αυτού ήταν ότι θα λερωθείς ας πούμε με ψεύτικα αίματα. Όχι όμως να τα κάνουν και πραγματικά τα αίματα εντέλει. Ακούγεται και για βαρύ ξύλο ακόμα και προς άλλους ηθοποιούς. Ακούγεται ακόμη και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ήταν 5, 6 άτομα τα οποία είχαν ένα βαν στο οποίο βάζανε άτομα μέσα και από κει και πέρα εκεί μέσα ακούστηκαν ότι έγιναν πολλά και άσχημα πράγματα. Επειδή είχα ήδη δει κοπέλες να κλαίνε και να μου λένε για αυτό το δωμάτιο και για αυτή την εταιρεία δεν πλησίασα. Είχαν και ρόπαλο πλαστικό μεν, αλλά και το πλαστικό πονάει και το πλαστικό στα χέρια ενός δυνατού άμα σε βαρέσει θα καταλήξεις με σημάδια και πόνους. Ακόμα και βαριά δαγκώματα που μάτωσαν χέρια».