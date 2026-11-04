Κατερίνη: Άρπαξαν 10.000 ευρώ και ακριβά κοσμήματα από ηλικιωμένη – Η απάτη με τον δήθεν αστυνομικό

Υπόθεση απάτης σε βάρος 75χρονης σημειώθηκε στην Κατερίνη, από την οποία άγνωστοι απέσπασαν 10.000 ευρώ και κοσμήματα ίσης αξίας με το πρόσχημα της προστασίας από δήθεν αστυνομικό. Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 38χρονου που παρέλαβε τα χρήματα και τα τιμαλφή, η οποία υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του τηλεφωνικού συνεργού του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση απάτης σε βάρος 75χρονης έλαβε χώρα στην Κατερίνη, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν 10.000 ευρώ και κοσμήματα ίδιας αξίας.
  • Συνεργός τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και, προσποιούμενος τον αστυνομικό, της ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι, δήθεν για να την προστατέψουν.
  • Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 38χρονου που παρέλαβε τα κλοπιμαία, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού του.

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Άλλη μία υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Κατερίνη. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από μία 75χρονη το ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα ίδιας αξίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 38χρονου, που θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Ο συνεργός προσποιήθηκε τον αστυνομικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην 75χρονη και, προσποιούμενος τον αστυνομικό, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, δήθεν για να την προστατεύσουν.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 38χρονος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

 

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