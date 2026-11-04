Κατερίνη: Άρπαξαν 10.000 ευρώ και ακριβά κοσμήματα από ηλικιωμένη – Η απάτη με τον δήθεν αστυνομικό

Άλλη μία υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προσώπου έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Κατερίνη. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από μία 75χρονη το ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα ίδιας αξίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 38χρονου, που θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Ο συνεργός προσποιήθηκε τον αστυνομικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην 75χρονη και, προσποιούμενος τον αστυνομικό, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, δήθεν για να την προστατεύσουν.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 38χρονος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.