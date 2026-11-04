«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Μπλόκο σε 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης σε εμπόρευμα που είχε δηλωθεί ότι αφορούσε ενδύματα, εντόπισαν οι αρχές σε αποθήκη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μέσα σε 48 χαρτοκιβώτια, σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου.

Η διαδρομή των ναρκωτικών, που ήταν τοποθετημένα σε δύο παλέτες, φέρεται να ξεκίνησε αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη ως δήθεν εμπόρευμα με ενδύματα.

Την μεγάλη ποσότητα της κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους.

Στο 1 εκατ. ευρώ η αξία της κάνναβης

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.