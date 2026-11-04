Ηράκλειο: «Λησταρχίνα» έκλεψε 100 ευρώ αλλά την πρόδωσε η εμφάνισή της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία 38χρονη απείλησε 20χρονη υπάλληλο περιπτέρου και της άρπαξε 100 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο και η “λησταρχίνα” συνελήφθη λίγο αργότερα, καθώς μάρτυρες είχαν “κρατήσει” την εμφάνισή της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία της 20χρονης υπαλλήλου, η δράστιδα εμφανίστηκε μπροστά της έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και την απείλησε με ένα αντικείμενο, το οποίο η νεαρή εργαζόμενη δεν μπόρεσε να προσδιορίσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ.

Αμέσως μετά την πράξη της, η 38χρονη απομακρύνθηκε αρχικά πεζή και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο.

Ωστόσο, αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, αλλά και μαρτυρίες που ανέφεραν την εμφάνιση της γυναίκας, οπότε κατάφεραν να εντοπίσουν τη διαδρομή του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Η ταυτοποίηση δεν άργησε να έρθει και η 38χρονη συνελήφθη.

Η γυναίκα δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, λίγες ώρες μετά τη ληστεία.