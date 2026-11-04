Απάτη με ΜΚΟ: «Οι γονείς της δεν βγαίνουν έξω από ντροπή», λέει οικογενειακή φίλη της 35χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Από χθες, Τρίτη, είναι πλέον προφυλακισμένη η βασική εμπλεκόμενη και κατηγορούμενη στην υπόθεση της απάτης με ΜΚΟ που έπαιρνε σημαντικά χρηματικά ποσά από ανθρώπους που είχαν μεγάλη ανάγκη και ζητούσαν τη βοήθειά της. Η 35χρονη οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα, αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες, ενώ στη δημοσιότητα έρχονται όλο και περισσότερες καταγγελίες για τη δράση των μελών της ΜΚΟ.

Σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η εκπομπή “Αποκαλύψεις” του τηλεοπτικού σταθμού ANT1, φέρνει στη δημοσιότητα και την άλλη πλευρά, αυτή των κατηγορουμένων, καθώς “φιλοξενεί” τη δήλωση οικογενειακής φίλης της 35χρονης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ήταν κάτι που δεν περίμενε ότι θα έκανε η συγκεκριμένη γυναίκα, διότι εμφανιζόταν ως ένας άλλος άνθρωπος τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, μιλά για το ντύσιμό της, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γονείς της κατηγορουμένης. “Ντρέπονται“, τονίζει.

«Δεν βγαίνουν έξω από ντροπή λένε. Αλλά είναι ντροπιασμένοι. Τους ενδιαφέρει, η ντροπή. Μα δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο.

Και πώς το σκέφτηκαν; Πώς το σκέφτηκαν; Εδώ κάνεις έναν καφέ και άμα κάνεις λάθος, τον ψάχνεις έναν να τον βρεις, να του δώσεις το 50λεπτο. Πώς το σκέφτηκαν αυτό;

Δεν ήξεραν να πίνουν καφέ πριν τρία χρόνια. Και να κάνουν να στήσουν τέτοια παγίδα σε παιδιά.»

Στην ερώτηση δημοσιογράφου, «δεν τη θεωρούσατε ικανή την κοπέλα να κάνει κάτι τέτοιο;», απάντησε: «Δεν τη θεωρούσα, δεν ξέρεις τον άλλον τι σκέφτεται μέσα. Σε εμένα φαινόταν έτσι, σαν κοιμισμένο. Σαν τέτοιο. Δηλαδή αν με έλεγες ότι την έμπλεξε κάποιος και ακολουθούσε, θα το πίστευα, αλήθεια. Γιατί δεν θα καταλάβαινα ότι θα ήταν αυτή».

Ελεύθερος με όρο ο αρχιδιαιτητής – Αύριο απολογείται ο Φινιρίδης

Εν τω μεταξύ, ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρχιδιαιτητής που διώκεται για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος και συνελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (για την οποία διώκεται) ούτε με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του φέρεται να υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε άγνοια για τους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φινιρίδη που διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.