Εκλογές ΗΠΑ: «Πυρά» Ρόμνεϊ κατά Τραμπ μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών – Από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι τον Επστάιν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρή κριτική στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ το 2012, Μιτ Ρόμνεϊ, μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στις κυβερνητικές επιλογές και στη συμπεριφορά της ηγεσίας του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρόμνεϊ εξαπέλυσε επίθεση για μια σειρά ζητημάτων, από τον πόλεμο στο Ιράν και τους δασμούς μέχρι τη μεταναστευτική πολιτική, τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

«Οι κακές πολιτικές και ο κακός χαρακτήρας οδηγούν σε κακά πολιτικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παρέθεσε έναν μακρύ κατάλογο επιλογών και πρακτικών που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Απρόβλεπτοι δασμοί, παρορμητικός πόλεμος στο Ιράν, μαζικές απονομές χάριτος, ενδείξεις διαφθοράς, εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, βιαιότητα της ICE, τεράστια ελλείμματα, απόκρυψη στοιχείων για τον Επστάιν, εγκατάλειψη συμμάχων και ευνοϊκή μεταχείριση των εχθρών», έγραψε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο πρώην γερουσιαστής στράφηκε εναντίον πολλών βασικών επιλογών της κυβέρνησης Τραμπ, διατυπώνοντας παράλληλα αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης Επστάιν.

«Ελπίζω σε αλλαγή πορείας για τη χώρα και το κόμμα μου»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Ρόμνεϊ εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκλογική ήττα θα οδηγήσει σε αλλαγή πορείας.

«Ελπίζω σε μια διόρθωση της πορείας, τόσο για τη χώρα όσο και για το κόμμα μου», υπογράμμισε.

Η παρέμβαση του πρώην υποψήφιου προέδρου προστίθεται στις αντιδράσεις που καταγράφονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.