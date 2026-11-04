Η αποτυχημένη συνωμοσία του Κύλωνα: Το «Κυλώνειον Άγος» που καταράστηκε μια αθηναϊκή δυναστεία και άνοιξε τον δρόμο για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο

Η ιστορία της αρχαίας Αθήνας είναι γεμάτη με ένδοξες στιγμές, φιλοσόφους και δημοκρατικούς θεσμούς που διαμόρφωσαν τον δυτικό κόσμο. Ωστόσο, βαθιά ριζωμένο στο παρελθόν της κρύβεται ένα σκοτεινό, αιματηρό μυστικό: ένα αποτυχημένο πραξικόπημα, μια ιεροσυλία και μια «ιερή κατάρα» που στοίχειωσε την πόλη για γενιές ολόκληρες.

Όλα ξεκίνησαν τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν ένας φιλόδοξος Ολυμπιονίκης, ο Κύλωνας, επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία. Η τραγική κατάληξη της συνωμοσίας του δεν άλλαξε απλώς την πολιτική μοίρα της Αθήνας, αλλά γέννησε το περιβόητο «Κυλώνειο Άγος» — ένα θρησκευτικό και πολιτικό μίασμα που χρησιμοποιήθηκε ως διπλωματικό όπλο ακόμη και δύο αιώνες αργότερα, φτάνοντας να γίνει μία από τις αφορμές για το ξέσπασμα του καταστροφικού Πελοποννησιακού Πολέμου.

Σήμερα, οι γραπτές μαρτυρίες του Θουκυδίδη και του Ηροδότου έρχονται να συναντήσουν την αρχαιολογική σκαπάνη. Η συγκλονιστική ανακάλυψη των «δεσμωτών του Φαλήρου» —ενός ομαδικού τάφου 79 αλυσοδεμένων ανδρών— φαίνεται να δίνει πρόσωπο και σώμα στα θύματα εκείνης της μακρινής, μαύρης σελίδας της αθηναϊκής ιστορίας.

Γύρω στο 632 π.Χ., ένας Ολυμπιονίκης ονόματι Κύλων προσπάθησε να γίνει τύραννος της Αθήνας και απέτυχε. Η θανάτωση των οπαδών του άφησε μια κατάρα σε μία από τις ευγενείς οικογένειες της πόλης, την οποία η Σπάρτη εξακολουθούσε να επικαλείται εναντίον του Περικλή δύο αιώνες αργότερα.

Γύρω στα 2.600 χρόνια πριν, κάποιος έθαψε 79 άνδρες, τον έναν δίπλα στον άλλον, σε έναν λάκκο στην ακτή νότια της Αθήνας. Πολλοί από αυτούς φορούσαν ακόμη σιδερένια δεσμά. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον τάφο το 2016 στο νεκροταφείο του Φαλήρου, περίπου 6 χιλιόμετρα (4 μίλια) από το κέντρο της σύγχρονης Αθήνας.

Το Φάληρο ήταν το κύριο λιμάνι της πόλης μέχρι που το αντικατέστησε ο Πειραιάς τον πέμπτο αιώνα π.Χ., και η παράδοση λέει ότι ο Θησέας απέπλευσε από εκεί για την Κρήτη για να σκοτώσει τον Μινώταυρο. Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι ήταν αυτοί οι άνδρες.

Η διευθύντρια της ανασκαφής, η αρχαιολόγος Στέλλα Χρυσουλάκη, χρονολόγησε την ταφή μεταξύ 650 και 625 π.Χ., με βάση τα κεραμικά που βρέθηκαν μαζί με τα σώματα.

Αυτό το χρονικό παράθυρο συμπίπτει με ένα διάσημο επεισόδιο της πρώιμης αθηναϊκής ιστορίας, το αποτυχημένο πραξικόπημα του Κύλωνα, το οποίο παραδοσιακά τοποθετείται στο 632 π.Χ.

Το 2016, η βιοαρχαιολόγος Κριστίνα Κίλγκροβ (Kristina Killgrove), η οποία δεν συμμετείχε στην ανασκαφή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοί οι άνδρες να ήταν υποστηρικτές του.

Παράλληλα, βέβαια, προειδοποίησε ότι οι γραπτές πηγές για εκείνον τον αιώνα είναι τόσο ελάχιστες, ώστε μια τέτοια σύνδεση μπορεί να θεωρηθεί παρακινδυνευμένη.

Χωρίς περισσότερα στοιχεία, η σύνδεση αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Αυτό που μπορούσε να κάνουμε είναι να διηγηθούμε την ιστορία του Κύλωνα, η οποία έχει φτάσει σε εμάς μέσα από τρεις εκδοχές με σημαντικές διαφορές:

Του Ηροδότου (στο 5ο βιβλίο των Ιστοριών του), του Θουκυδίδη (στο 1ο βιβλίο της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου) και του Πλουτάρχου (στον Βίο του Σόλωνα).

Και οι τρεις επικεντρώνονται σχεδόν εξολοκλήρου στην εξέγερση, επομένως γνωρίζουμε ελάχιστα για τον ίδιο τον άνδρα πέρα από αυτήν.

Ένας Ολυμπιονίκης με πεθερό… τύραννο

Δεν γνωρίζουμε πότε γεννήθηκε ο Κύλων, ούτε έχουμε στοιχεία σχετικά με την παιδική και νεανική του ηλικία. Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι ήταν γαμπρός του Θεαγένη, του τυράννου των Μεγάρων, μιας γειτονικής πόλης-κράτους περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) δυτικά της Αθήνας.

Ο τύραννος, με την αρχαιοελληνική έννοια, ήταν ένας ηγέτης που κατελάμβανε την εξουσία εκτός των καθιερωμένων κανόνων, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν σκληρός ή αιμοσταγής. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο Θεαγένης τα κατάφερε σχηματίζοντας μια προσωπική σωματοφυλακή, την οποία χρησιμοποίησε για να καταλάβει την απόλυτη εξουσία. Μόλις ανέλαβε τα ηνία, πάντρεψε την κόρη του με τον Κύλωνα.

Ο Κύλων ήταν ήδη διασημότητα της εποχής. Είχε στεφθεί νικητής στον δίαυλο –έναν αγώνα δρόμου ταχύτητας δύο σταδίων (περίπου 400 μέτρα)– στους 35ους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 640 π.Χ.

Εκείνη την περίοδο, η Αθήνα κυβερνιόταν από λίγες αριστοκρατικές οικογένειες, με τα κύρια αξιώματα να κατέχουν εννέα άρχοντες (ένας εκ των οποίων ήταν ο βασιλεύς, υπεύθυνος για τις θρησκευτικές υποθέσεις).

Ο Κύλων αποφάσισε να αντιγράψει τον πεθερό του και πήγε να ζητήσει τη συμβουλή του Μαντείου των Δελφών. Η απάντηση, ως συνήθως, ήταν διφορούμενη. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο θεός τού είπε να καταλάβει την Ακρόπολη κατά «τη μεγάλη γιορτή του Δία».

Ο Κύλων υπέθεσε ότι ο χρησμός αναφερόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έδρασε κατά τη διάρκειά τους. Ο Θουκυδίδης σημειώνει ότι το μαντείο δεν διευκρίνισε ποτέ αν η γιορτή ήταν στην Αττική ή κάπου αλλού, και επισημαίνει ότι η Αθήνα είχε τη δική της μεγάλη γιορτή για τον Δία, τα Διάσια.

Ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει καθόλου κάποια γιορτή. Τα Διάσια τιμούσαν τον Μειλίχιο Δία («τον Εξαγνιστή» ή «τον Μειλίχιο») έξω από τα τείχη της πόλης, κατά τον μήνα Ανθεστηριώνα, στα τέλη του χειμώνα.

Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι συμμετείχε ολόκληρος ο πληθυσμός και ότι πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να θυσιάσουν κάποιο ζώο, πρόσφεραν αντί αυτού τοπικά προϊόντα (πέμματα / ομοιώματα ζώων).

Άλλες αναφορές για τη γιορτή προσθέτουν ότι πραγματοποιούνταν τη νύχτα υπό την επίβλεψη του άρχοντος βασιλέως, ότι τα γουρούνια και τα άλλα ζώα καίγονταν ολόκληρα (ολοκαύτωμα) και ότι απαγορευόταν το κρασί στις σπονδές. Το σκηνικό ήταν η όχθη του Ιλισού ποταμού, κοντά στον Ναό του Ολυμπίου Διός, γεγονός που ίσως συνέβαλε στο να μπερδευτεί το «Ολύμπιος» με το «Ολυμπιακός».

Ένα πραξικόπημα καταδικασμένο να αποτύχει

Όποια γιορτή κι αν είχε στο μυαλό του, ο Κύλων πήρε το ρίσκο. Ο Θεαγένης τού προμήθευσε μια δύναμη Μεγαρέων στρατιωτών, οι οποίοι ενώθηκαν με τους Αθηναίους αριστοκράτες που υποστήριζαν τη συνωμοσία. Το σχέδιο όμως γύρισε μπούμερανγκ.

Ο Κύλων περίμενε ότι ο απλός λαός της Αθήνας θα υποδεχόταν με ανακούφιση το τέλος της ολιγαρχικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, οι πολίτες απέρριψαν το πραξικόπημα και, κυρίως, την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην πόλη τους. Πήραν τα όπλα και ανάγκασαν τους συνωμότες να υποχωρήσουν στην Ακρόπολη, όπου και τους πολιόρκησαν.

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο Κύλων και ο αδελφός του κατάφεραν να διαφύγουν κρυφά. Οι υπόλοιποι κατέφυγαν στον βωμό της Αθηνάς Πολιάδος, στη θέση όπου αργότερα χτίστηκε το Ερέχθειο, και παρέμειναν εκεί χωρίς τροφή και νερό.

Αντίθετα, στην εκδοχή του Ηροδότου, ο Κύλων και ο αδελφός του δεν δραπετεύουν, αλλά πεθαίνουν μαζί με τους οπαδούς τους. Οι δύο ιστορικοί διαφωνούν επίσης σχετικά με το ποιος έβαλε τέλος στην πολιορκία. Ο Ηρόδοτος αποδίδει την ευθύνη στους πρυτάνεις των ναυκραριών, αξιωματούχους των τοπικών περιφερειών στις οποίες ήταν χωρισμένη η Αθήνα. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι τα ηνία ανέλαβαν οι εννέα άρχοντες.

Και στις δύο εξιστορήσεις, οι άνδρες πείστηκαν να εγκαταλείψουν το ιερό με την υπόσχεση ότι η ζωή τους θα χαριζόταν, όμως τελικά θανατώθηκαν. Ο Πλούταρχος προσθέτει μια γλαφυρή λεπτομέρεια. Για να επιδειχθεί καλή πίστη, επετράπη στους πολιορκημένους να μεταβούν στη δίκη τους κρατώντας ένα λεπτό νήμα (σκοινί) δεμένο στο άγαλμα της Αθηνάς, ώστε να παραμένουν συμβολικά υπό την προστασία της. Κατά τη διαδρομή, το νήμα κόπηκε από μόνο του.

Οι άρχοντες το εξέλαβαν ως σημάδι ότι η θεά απέσυρε την υποστήριξή της και ο Μεγακλής, ο επώνυμος άρχοντας εκείνης της χρονιάς, διέταξε τον άμεσο λιθοβολισμό των ανδρών. Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης δεν αναφέρουν τίποτα για το νήμα ή τον λιθοβολισμό.

Ο Πλούταρχος έζησε αιώνες αργότερα, επομένως η ιστορία αυτή ίσως αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Όποιες κι αν είναι οι λεπτομέρειες, το επεισόδιο αυτό δείχνει πόσο ασταθείς ήταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη της Αρχαϊκής περιόδου όσον αφορά το ποιος έπρεπε να κυβερνά.

Ο Σόλων, ο Κλεισθένης και οι μεταρρυθμίσεις τους απείχαν ακόμη δεκαετίες — μεταρρυθμίσεις που τελικά θα περιόριζαν την επιρροή της αριστοκρατίας. (Το πραξικόπημα σημειώθηκε περίπου 140 χρόνια πριν από τη Μάχη του Μαραθώνα.) Οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας ίσως χαμογελάσουν με το όνομα, καθώς οι ρομποτικοί εχθροί στη σειρά Battlestar Galactica ονομάζονται επίσης Cylons (Κύλωνες).

Η κατάρα των Αλκμαιονιδών

Ο Μεγακλής ανήκε στους Αλκμαιονίδες, μία από τις σπουδαιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας, στην οποία θα ανήκε αργότερα και ο Κλεισθένης. Για τον Μεγακλή η κατάληξη ήταν καταστροφική. Αν ο Κύλων είχε διαπράξει ιεροσυλία επιχειρώντας πραξικόπημα κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής γιορτής, ο άρχοντας κατηγορήθηκε για κάτι εξίσου σοβαρό: ότι αθέτησε τον λόγο του και έχυσε αίμα σε έναν ιερό χώρο.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους συνωμότες κατακρεουργήθηκαν δίπλα στους βωμούς των Ερινυών, των αρχέγονων θεοτήτων της εκδίκησης, τις οποίες οι Ρωμαίοι ονόμασαν Μαινάδες (ή Φούριες). Ο Μύρων ο Φλυεύς κατηγόρησε τον Μεγακλή για ασέβεια.

Σύμφωνα με την Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, ένα δικαστήριο 300 αριστοκρατών καταδίκασε τον Μεγακλή, τους υπόλοιπους άρχοντες και τις οικογένειές τους σε ισόβια εξορία. Αυτό γέννησε το «μίασμα», ένα θρησκευτικό στίγμα που πίστευαν ότι ακολουθούσε τους ενόχους και τους απογόνους τους.

Η τιμωρία έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε ξεθάφτηκαν ακόμη και τα οστά των νεκρών μελών της οικογένειας και θάφτηκαν έξω από τα όρια της πόλης. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η εξορία επιβλήθηκε αργότερα, γύρω στην εποχή του Σόλωνα, ο οποίος έγινε άρχοντας περίπου το 594 π.Χ. και του δόθηκαν έκτακτες εξουσίες ως μεσολαβητή.

Το σίγουρο είναι ότι ο Σόλων επέτρεψε στους Αλκμαιονίδες να επιστρέψουν, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συμφιλιώσει την πόλη. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι πρώτα κάλεσε τον Επιμενίδη τον Κρήτα για να εξαγνίσει την Αθήνα, καθώς μια επιδημία λοιμού (πανούκλας) αποδιδόταν στην ιεροσυλία των Αλκμαιονιδών.

Ο Επιμενίδης ήταν ερημίτης, προφήτης και ποιητής, ο οποίος ορισμένες φορές συγκαταλέγεται στους Επτά Σοφούς της Ελλάδας μαζί με τον Σόλωνα. Είναι επίσης γνωστός για το παράδοξο που φέρει το όνομά του (το παράδοξο του Επιμενίδη), στο οποίο ένας Κρητικός δηλώνει ότι όλοι οι Κρητικοί είναι ψεύτες.

Βοήθησε τον Σόλωνα με τις μεταρρυθμίσεις του, αλλά η ειδικότητά του ήταν οι θυσίες και οι τελετουργίες, και αποκατέστησε την τιμή των θεών που είχαν προσβληθεί στην Ακρόπολη. Για το έργο του δεν δέχτηκε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα κλαδί ιεράς ελιάς.

Η Σπάρτη, ο Περικλής και μια κατηγορία από το βαθύ παρελθόν

Ο Παυσανίας, ο οποίος περιηγήθηκε στην Ελλάδα τον δεύτερο αιώνα μ.Χ., αναφέρει την ύπαρξη ενός αγάλματος του Κύλωνα στην Ακρόπολη.Το επεισόδιο αυτό, που συχνά χαρακτηρίζεται ως το πρώτο καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός στην ιστορία της Αθήνας, είχε συνέπειες που ξεπέρασαν κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Το 431 π.Χ. ξέσπασε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Κατά την περίοδο των διπλωματικών προπαρασκευών, οι Σπαρτιάτες απαίτησαν από την Αθήνα να εξορίσει για ακόμα μία φορά τους απογόνους των Αλκμαιονιδών, ως κληρονόμους της ιεροσυλίας που είχε διαπραχθεί δύο αιώνες νωρίτερα.

Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει αυτή την απαίτηση ως ιδιοτελή. Ο πραγματικός της στόχος ήταν ο Περικλής, ο οποίος καταγόταν από τη συγκεκριμένη οικογένεια από την πλευρά της μητέρας του.

Ποιοι ήταν οι άνδρες του Φαλήρου;

Πίσω στο νεκροταφείο, μια μελέτη του 2026 άλλαξε τα δεδομένα. Μια ομάδα με επικεφαλής την Τζουλιάν Ρ. Στάμερ (Julianne R. Stamer) από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, μαζί με την Τζέσικα Ε. Ρόθγουελ (Jessica E. Rothwell) και τους συνεργάτες τους, εξέτασαν τα δόντια 163 ανθρώπων που είχαν ταφεί στο Φάληρο, συμπεριλαμβανομένων 66 από τους 79 άνδρες των ομαδικών τάφων. Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports τον Οκτώβριο του 2026.

Εξέτασαν το στρόντιο, ένα χημικό στοιχείο που περνά από τα πετρώματα στο έδαφος, το νερό και την τροφή. Το μείγμα των μορφών του διαφέρει από τόπο σε τόπο και εγκλωβίζεται στο σμάλτο των δοντιών κατά την παιδική ηλικία, την περίοδο που αυτά σχηματίζονται· έτσι, λειτουργεί ως ένα αδρό αρχείο του μέρους όπου μεγάλωσε κάποιος.

Σχεδόν όλοι οι αλυσοδεμένοι άνδρες, οι 64 από τους 66, ταυτίστηκαν με το τοπικό χημικό αποτύπωμα της Αττικής, όπως ακριβώς συνέβη και με σχεδόν όλους τους υπόλοιπους που είχαν ταφεί στο νεκροταφείο. Οι συντάκτες της μελέτης συμπεραίνουν ότι δεν επρόκειτο για ξένους εισβολείς.

Η βία που υπέστησαν στράφηκε, κατά πάσα πιθανότητα, εναντίον μελών της ίδιας τους της κοινότητας. Αυτό το εύρημα είναι συμβατό με τη θεωρία ότι ήταν οι Αθηναίοι οπαδοί του Κύλωνα. Είναι, ωστόσο, εξίσου συμβατό και με άλλες ερμηνείες, όπως το να πρόκειται για εκτελεσμένους εγκληματίες ή για τα θύματα κάποιας άλλης πολιτικής διαμάχης του 7ου αιώνα π.Χ.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης του στροντίου μάς δείχνει πού μεγάλωσαν αυτοί οι άνδρες. Δεν μας λέει, όμως, ούτε γιατί πέθαναν ούτε τι είχαν κάνει. Οι σκελετοί δεν έχουν ονόματα και κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν αναφέρει ταφή στο Φάληρο. Το αν κάποιος από αυτούς τους 79 άνδρες ανέβηκε ποτέ στην Ακρόπολη, στο πλευρό του Κύλωνα, παραμένει άγνωστο.