Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Διαπιστώνει καθυστερήσεις και ελλείψεις στην ελληνική έρευνα για τη σύμβαση 717 – ΒΙΝΤΕΟ

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μεσολάβησε η τραγωδία στα Τέμπη, ωστόσο η κατάσταση ως προς τη σύμβαση 717, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Αυτό παρουσίασε σήμερα ο ANT1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του, με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου να προβαίνει σε αποκαλύψεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του σταθμού, η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπιστώνει καθυστερήσεις αλλά και ελλείψεις στην έρευνα για τη συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά στην ασφάλεια των τρένων. Η έρευνα κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στις 5 Οκτωβρίου του 2026 η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας Ελένη Σίσκου με επιστολή της ζητά από τη συνάδελφό της Πόπη Παπανδρέου να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το ύψος της ζημιάς που υπέστη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνολικά 11 παρατάσεις της σύμβασης αυτής, ενώ ζητεί ακόμη και πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί για την 717, καθώς ούτε αυτό έχει εντοπισθεί από την έρευνα.

«Να ανακτηθούν έγγραφα τα οποία πιθανώς να είναι κρίσιμα, να εξεταστούν και άλλοι μάρτυρες πλην των δύο βασικών που εξετάστηκαν στη διάρκεια της ανάκρισης», ανέφερε ο δημοσιογράφος του ANT1.

Η κ. Σίσκου φαίνεται πως θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρχουν εμπεριστατωμένες κατηγορίες εις βάρος των υπόπτων για την καθυστέρηση της σύμβασης αυτής.

Οι πιθανές συνέπειες στη δίκη για τα Τέμπη

Οι συνέπειες δύναται να είναι πολύ σημαντικές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο κ. Μπακαΐμης, ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας που έχει αναλάβει την κύρια δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών δεν έκανε δική του έρευνα στους λόγους καθυστέρησης της σύμβασης 717. Αντίθετα αρκέστηκε στο να στηριχθεί στην αντίστοιχη έρευνα που είχε κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Εάν εκεί δεν καταστεί δυνατόν να ιχνηλατηθούν οι ευθύνες, μετά γίνεται πολύ δύσκολο η δίκη στα Τέμπη να αποδώσει ευθύνες για το κομμάτι που σχετίζεται με το δυστύχημα.