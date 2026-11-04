Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Διαπιστώνει καθυστερήσεις και ελλείψεις στην ελληνική έρευνα για τη σύμβαση 717 – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σοβαρές καθυστερήσεις και ελλείψεις στην έρευνα για τη σύμβαση 717 που αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ζητώντας πραγματογνωμοσύνη για το ύψος της οικονομικής ζημιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάκτηση κρίσιμων εγγράφων. Καθώς ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών βασίστηκε στο συγκεκριμένο πόρισμα χωρίς αυτόνομη έρευνα, τα κενά αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την απόδοση ευθυνών στη δίκη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπιστώνει καθυστερήσεις αλλά και ελλείψεις στην έρευνα για τη σύμβαση 717 που αφορά στην ασφάλεια των τρένων.
  • Η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας Ελένη Σίσκου ζητά πραγματογνωμοσύνη για τη ζημιά από τις 11 παρατάσεις, καθώς και να εντοπιστεί πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί.
  • Οι συνέπειες δύναται να είναι πολύ σημαντικές, καθώς αν δεν ιχνηλατηθούν οι ευθύνες, γίνεται πολύ δύσκολο η δίκη στα Τέμπη να αποδώσει ευθύνες για το κομμάτι που σχετίζεται με το δυστύχημα.

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Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μεσολάβησε η τραγωδία στα Τέμπη, ωστόσο η κατάσταση ως προς τη σύμβαση 717, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Αυτό παρουσίασε σήμερα ο ANT1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του, με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου να προβαίνει σε αποκαλύψεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του σταθμού, η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπιστώνει καθυστερήσεις αλλά και ελλείψεις στην έρευνα για τη συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά στην ασφάλεια των τρένων. Η έρευνα κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στις 5 Οκτωβρίου του 2026 η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας Ελένη Σίσκου με επιστολή της ζητά από τη συνάδελφό της Πόπη Παπανδρέου να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το ύψος της ζημιάς που υπέστη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνολικά 11 παρατάσεις της σύμβασης αυτής, ενώ ζητεί ακόμη και πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί για την 717, καθώς ούτε αυτό έχει εντοπισθεί από την έρευνα.

«Να ανακτηθούν έγγραφα τα οποία πιθανώς να είναι κρίσιμα, να εξεταστούν και άλλοι μάρτυρες πλην των δύο βασικών που εξετάστηκαν στη διάρκεια της ανάκρισης», ανέφερε ο δημοσιογράφος του ANT1.

Η κ. Σίσκου φαίνεται πως θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρχουν εμπεριστατωμένες κατηγορίες εις βάρος των υπόπτων για την καθυστέρηση της σύμβασης αυτής.

Οι πιθανές συνέπειες στη δίκη για τα Τέμπη

Οι συνέπειες δύναται να είναι πολύ σημαντικές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο κ. Μπακαΐμης, ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας που έχει αναλάβει την κύρια δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών δεν έκανε δική του έρευνα στους λόγους καθυστέρησης της σύμβασης 717. Αντίθετα αρκέστηκε στο να στηριχθεί στην αντίστοιχη έρευνα που είχε κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Εάν εκεί δεν καταστεί δυνατόν να ιχνηλατηθούν οι ευθύνες, μετά γίνεται πολύ δύσκολο η δίκη στα Τέμπη να αποδώσει ευθύνες για το κομμάτι που σχετίζεται με το δυστύχημα.

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