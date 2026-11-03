Μπακογιάννης: «Άλλα λέει η δημοτική Αρχή και άλλα ζουν οι δημότες» – Τι προτείνει

Στα ζητήματα που απασχόλησαν τη χθεσινή (2/11) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αναφέρθηκε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν η κατάσταση των σχολικών υποδομών, η πορεία των έργων στον Λόφο του Στρέφη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί σύλλογοι από τη μη διάθεση σχολικών γυμναστηρίων, η παραμονή του δημοτικού κολυμβητηρίου εκτός λειτουργίας, αλλά και η ανάγκη καθαρισμού των φρεατίων ενόψει των χειμερινών βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, ο κ. Μπακογιάννης έθεσε ζητήματα σχετικά με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πρωτεύουσας, τις καταγγελίες κατοίκων για καταστήματα στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων, καθώς και την αξιοποίηση της έκτασης της ΔΕΗ στην οδό Λάμψα στους Αμπελόκηπους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών για τη συμπεριφορά της αρμόδιας αντιδημάρχου προς εργαζομένους.

«Άλλα λέει η δημοτική Αρχή και άλλα ζουν οι δημότες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος, περιγράφοντας την εικόνα που, σύμφωνα με την παράταξή του, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Όπως σημειώνει: «Σχολεία που περιμένουν παρεμβάσεις, έργα που μένουν στη μέση, κολυμβητήρια κλειστά, γυμναστήρια που δεν λειτουργούν, φρεάτια βουλωμένα και κάτοικοι που περιμένουν απαντήσεις. Αυτά φέραμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναβάλαμε στο τραπέζι συγκεκριμένα προβλήματα και ζητήσαμε να μάθουμε τι έχει γίνει για όσα έχουν μείνει πίσω. Γιατί η διοίκηση ενός δήμου δεν κρίνεται από όσα ανακοινώνει, αλλά από όσα τελικά κάνει».

Στο επίκεντρο η κατάσταση των σχολικών υποδομών

Ένα από τα βασικά θέματα που έθεσε η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» αφορά την κατάσταση των σχολικών κτιρίων της πρωτεύουσας. Ο Κώστας Μπακογιάννης υποστηρίζει ότι οι σχολικές υποδομές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, η προηγούμενη δημοτική διοίκηση είχε αφήσει στα ταμεία του δήμου 15 εκατομμύρια ευρώ, αποκλειστικά για τις ανάγκες των σχολείων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η παράταξη ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνολική συζήτηση για την κατάσταση των σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή των αναγκών, σαφής εικόνα των εκκρεμοτήτων, ουσιαστική παρακολούθηση των προβλημάτων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Όπως τονίζει ο πρώην δήμαρχος, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν μπορεί να ενημερώνονται μόνο όταν προκύπτει κάποιο σοβαρό περιστατικό, αλλά δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης των σχολικών υποδομών.

Λόφος του Στρέφη: Η ακύρωση της χορηγίας του 1 εκατ. ευρώ

Σημαντική αναφορά έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης και στον Λόφο του Στρέφη, επαναφέροντας το ζήτημα της αποκατάστασης και της αναβάθμισής του.

Όπως αναφέρει, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η παράταξή του είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για το μέλλον του λόφου, οι οποίες, κατά τον ίδιο, επιβεβαιώθηκαν.

Ο πρώην δήμαρχος αποδίδει την καθυστέρηση στην απόφαση της σημερινής δημοτικής Αρχής να ακυρώσει τη χορηγία ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, την οποία είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη διοίκηση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του χώρου.

«Δύο χρόνια μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάστασή του», υποστηρίζει.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η παράταξη ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ενώ έθεσε και το ζήτημα της επαναλειτουργίας του καφέ στον λόφο, το οποίο χαρακτηρίζει σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας και της ζωής του συγκεκριμένου χώρου.

Η «Αθήνα Ψηλά» ζητά να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν πότε θα αποκατασταθούν οι υποδομές και πότε ο Λόφος του Στρέφη θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητα που χρειάζεται.

Αθλητικοί σύλλογοι: Αναβολές αγώνων λόγω των σχολικών γυμναστηρίων

Στη συνεδρίαση τέθηκε εκ νέου και το ζήτημα της χρήσης των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων από τους αθλητικούς συλλόγους.

Ο Κώστας Μπακογιάννης υπενθύμισε ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση ο δήμαρχος είχε ζητήσει να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανόνες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους συλλόγους να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση που δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα δεν περιλάμβανε τις αλλαγές που είχαν συμφωνηθεί δημόσια.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, καθώς έχουν αναβληθεί σχολικοί αγώνες, αλλά και αναμετρήσεις σε διάφορες κατηγορίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Η παράταξη επανέφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας να ενημερωθεί για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και με ποιον τρόπο σχεδιάζει η δημοτική Αρχή να δώσει λύση.

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η παραμονή του δημοτικού κολυμβητηρίου εκτός λειτουργίας.

Ο πρώην δήμαρχος σημειώνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει ξανά, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που έχει η αναστολή λειτουργίας του στους κατοίκους και τους αθλούμενους.

Όπως αναφέρει, μεταξύ όσων στερούνται την πρόσβαση στην εγκατάσταση βρίσκονται άνθρωποι που είχαν εντάξει την κολύμβηση στην καθημερινότητά τους, πολίτες που τη χρειάζονται για λόγους υγείας, αλλά και παιδιά και οικογένειες που είχαν οργανώσει το πρόγραμμά τους γύρω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η «Αθήνα Ψηλά» ζήτησε να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση για το πότε θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο και πότε οι πολίτες θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ξανά.

Καθαρισμός φρεατίων ενόψει των βροχοπτώσεων

Με αφορμή την έναρξη της χειμερινής περιόδου και τις πρώτες βροχοπτώσεις, η παράταξη έθεσε και το θέμα της συντήρησης και του καθαρισμού των φρεατίων στους δρόμους της Αθήνας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να εντατικοποιηθούν οι σχετικές εργασίες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τα φραγμένα φρεάτια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις γειτονιές και στο οδικό δίκτυο, γι’ αυτό και απαιτείται η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας.

Το αίτημα της παράταξης είναι να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος καθαρισμός σε όλη την πόλη, πριν από την εκδήλωση εντονότερων βροχοπτώσεων.

Χριστουγεννιάτικος στολισμός σε όλες τις γειτονιές

Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό της Αθήνας.

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» ζήτησε από τη δημοτική Αρχή να παρουσιάσει το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και του στολισμού, επιμένοντας ότι ο διάκοσμος δεν πρέπει να περιορίζεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά να επεκτείνεται και στις γειτονιές.

Ο Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει ότι η ισότιμη παρουσία του χριστουγεννιάτικου στολισμού σε όλη την πόλη αποτελούσε στόχο της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης.

Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε να διευκρινιστεί ποιοι δρόμοι θα στολιστούν φέτος και πότε θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Καταγγελίες για καταστήματα στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων

Ο πρώην δήμαρχος επανήλθε και στις καταγγελίες κατοίκων σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα είχε τεθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν μεταφέρθηκαν οι σχετικές αναφορές των κατοίκων.

Η παράταξη ζήτησε να πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις τηρούν τους κανόνες λειτουργίας.

Οικόπεδο της ΔΕΗ στην οδό Λάμψα: Πρόταση για σχολείο και χώρο πρασίνου

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η ανέγερση σχολείου στην οδό Λάμψα, στους Αμπελόκηπους, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του όμορου οικοπέδου της ΔΕΗ.

Ο Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ζήτημα ήρθε προς συζήτηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση της παράταξής του για την αξιοποίηση ολόκληρης της έκτασης προς όφελος της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η «Αθήνα Ψηλά» ζητά να περάσει το οικόπεδο της ΔΕΗ στον Δήμο Αθηναίων, ώστε στη συνολική έκταση να δημιουργηθούν τόσο το σχολείο που έχει ανάγκη η γειτονιά όσο και ένας νέος χώρος πρασίνου.

«Για εμάς δεν υπάρχουν διλήμματα. Η θέση της παράταξής μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη: Ζητάμε να περάσει το οικόπεδο της ΔΕΗ στον δήμο και στη συνολική έκταση να δημιουργηθεί και το σχολείο που έχουμε ανάγκη και ένας όμορφος χώρος πρασίνου. Η γειτονιά μπορεί και πρέπει να έχει και τα δύο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών για αντιδήμαρχο

Τέλος, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε σε δημόσια καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών, το οποίο κάνει λόγο για προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά της αρμόδιας αντιδημάρχου απέναντι στους εργαζομένους.

Ο πρώην δήμαρχος χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις της δημοτικής διοίκησης με τους εργαζομένους πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, ζήτησε από τον δήμαρχο Αθηναίων να τοποθετηθεί δημόσια για την καταγγελία και να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Χθες έγινε μια βαρύτατη δημόσια καταγγελία από το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών, το οποίο κάνει λόγο για προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά της αρμόδιας αντιδημάρχου απέναντι στους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σε μια δημοκρατική διοίκηση, οι σχέσεις με τους εργαζόμενους πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο δήμαρχος οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.