Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη στη Βουλή για το άρθρο 23: «Να δώσει εξηγήσεις για το δώρο στα funds»

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή για την επίμαχη διάταξη του άρθρου 23 καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη ρύθμιση που αποσύρθηκε μετά τις αποκαλύψεις του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των funds εις βάρος των δανειοληπτών, υποστηρίζοντας ότι η απόσυρση της διάταξης δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προωθήθηκε.

«Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας»

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ. Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή μεθόδευση, που επιχειρήθηκε, ώστε οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας».