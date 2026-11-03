Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη στη Βουλή για το άρθρο 23: «Να δώσει εξηγήσεις για το δώρο στα funds»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή για την επίμαχη διάταξη του άρθρου 23 καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη ρύθμιση που αποσύρθηκε μετά τις αποκαλύψεις του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 21 νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ανδρουλάκης: «Η νίκη μας θα είναι νίκη του ελληνικού λαού»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των funds εις βάρος των δανειοληπτών, υποστηρίζοντας ότι η απόσυρση της διάταξης δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προωθήθηκε.

«Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας»

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ. Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή μεθόδευση, που επιχειρήθηκε, ώστε οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας».

Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ