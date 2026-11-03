Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» είπε η Ανυσία Λιούρη – Ζει με 96% αναπηρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται σήμερα Τρίτη στο εφετείο Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με καταθέσεις συγγενών θυμάτων αλλά και επιζώντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Οι περισσότερες μαρτυρίες αφορούν σε επιβάτες που επέζησαν της τραγωδίας.

Πρώτη κατέθεσε η Ανυσία Λιούρη, επιζώσα του τρίτου βαγονιού, του κυλικείου. Το ενδιαφέρον των γονέων που βρίσκονταν στην αίθουσα ήταν μεγάλο, καθώς από το κυλικείο διασώθηκαν ελάχιστοι άνθρωποι. Η κα Λιούρη είναι νέα γυναίκα και έχει αναπηρία που φτάνει το περίπου 96% εφ’ όρου ζωής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην κατάθεσή της ανακάλεσε όσα έγιναν μετά τη σύγκρουση. Μίλησε για μια λάμψη που ερχόταν μπροστά από το κυλικείο και για έντονη θερμότητα, και περιέγραψε ότι το κυλικείο αναποδογύρισε. «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες», είπε, αναφερόμενη στις άσπρες πέτρες που υπάρχουν στις γραμμές.

Διηγήθηκε επίσης πώς τη βοήθησαν. Ένας νεαρός άνδρας την έσωσε, και 45 λεπτά μετά, αφού δύο νέοι άνδρες την απομάκρυναν από το σημείο που είχε πέσει, ήρθε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με σοβαρά χημικά και θερμικά εγκαύματα στο σώμα της και σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, όπως δήλωσε η ίδια και όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα που κατέθεσε.

Στις δύο οθόνες της αίθουσας προβλήθηκαν φωτογραφίες, και οι περισσότεροι γονείς σηκώθηκαν για να παρακολουθήσουν και οπτικά την περιγραφή.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται με επιβάτη που επέζησε από το δεύτερο βαγόνι.