Αλλάζει όψη η πλατεία Ελευθερίας: 33 αιωνόβιες αριές έφτασαν από την Καταλονία στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, φορτωμένες σε νταλίκες και εν μέσω καταρρακτώδους βροχής

Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση της νέας της εικόνας εισέρχεται σταδιακά η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11)έφτασαν στον χώρο της ανάπλασης οι 33 αιωνόβιες αριές που θα αποτελέσουν το βασικό στοιχείο της νέας φύτευσης. Τα δέντρα, προερχόμενα από φυτώριο στην Καταλονία της Ισπανίας, μεταφέρθηκαν με νταλίκες, υπό καταρρακτώδη βροχή, και πλέον βρίσκονται στο εργοτάξιο, όπου έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την τοποθέτησή τους.

Πρόκειται για δέντρα ηλικίας περίπου 90 έως 100 ετών και ύψους που φτάνει τα 12 μέτρα, τα οποία θα δημιουργήσουν μια πυκνή πράσινη συστάδα στο κέντρο της πλατείας. Η άφιξή τους σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο των εργασιών για τη μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας σε Πάρκο Μνήμης αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Τα δέντρα μαζί με τις γλάστρες ζυγίζουν από 2 έως 4 τόνους το καθένα – Θα τοποθετηθούν με γερανούς

Η φύτευση των αριών αποτελεί μια σύνθετη τεχνική διαδικασία, καθώς το βάρος κάθε δέντρου μαζί με τη γλάστρα του κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις τόνους, ανάλογα με το μέγεθος του κορμού και την πυκνότητα της φυλλωσιάς.

Για την ασφαλή τοποθέτησή τους απαιτείται η χρήση γερανού, ενώ οι λάκκοι φύτευσης έχουν ήδη διαμορφωθεί. Παράλληλα, έχει τοποθετηθεί το ειδικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί περιμετρικά για τη στήριξη των κορμών.

«Η μελέτη του έργου προέβλεπε την τοποθέτηση μεγάλων δέντρων, τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της πλατείας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος επιθεώρησε το πρωί το σημείο.

Το είδος που επιλέχθηκε είναι η αριά, μια ποικιλία βελανιδιάς με αργή ανάπτυξη, καθώς αυξάνεται μόλις κατά μερικά εκατοστά κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται κατάλληλη για τη φύτευση, καθώς δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στο υπέργειο τμήμα των δέντρων. Γύρω από τους κορμούς προβλέπεται επίσης σπορά αγριολούλουδων.

Η πολύμηνη αναζήτηση για τα 33 δέντρα

Η εξασφάλιση των συγκεκριμένων δέντρων δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι αριές αυτού του μεγέθους δεν καλλιεργούνται σε ελληνικά φυτώρια, ενώ αντίστοιχα δείγματα υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί που ανέλαβαν τη φύτευση αναζήτησαν επί αρκετούς μήνες το κατάλληλο φυτώριο στην Ευρώπη, προκειμένου να εντοπίσουν και να εξασφαλίσουν 33 δέντρα που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της μελέτης ανάπλασης. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε στην Ισπανία, από όπου ξεκίνησε η μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη.

Διατηρούνται τα πλατάνια – Το πράσινο στοιχείο επεκτείνεται περιμετρικά

Στον σχεδιασμό της νέας πλατείας προβλέπεται η διατήρηση των μεγάλων πλατανιών που βρίσκονται περιμετρικά του χώρου. Στις ρίζες τους θα φυτευτεί κρεμοκλαδές δενδρολίβανο, μια ποικιλία με βλαστούς που αναπτύσσονται προς τα κάτω, καλύπτοντας τις τσιμεντένιες δενδροδόχους που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τα δέντρα.

Το νέο δάπεδο θα περιλαμβάνει εναλλαγές πλακόστρωτων επιφανειών και πράσινων νησίδων, ενώ το γλυπτό αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος θα μετακινηθεί σε κεντρικό σημείο της πλατείας. Στον χώρο θα τοποθετηθούν ακόμη ένα ηλιακό ρολόι και καθιστικά για τους πολίτες.

Παράδοση την άνοιξη του 2027

Οι εργασίες ανάπλασης συνεχίζονται, με τον δήμο Θεσσαλονίκης να εκτιμά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες την άνοιξη του 2027.

«Η ανάπλαση προχωράει καλά. Βέβαια, πάντα υπάρχουν προβλήματα σε ένα έργο, αλλά δεν πρέπει να τα αφήνουμε να μας κερδίζουν. Τα λύνουμε και προχωράμε κανονικά για να παραδοθεί στο τέλος της άνοιξης», ανέφερε ο κ. Νικηφορίδης.

Όπως εξήγησε, η παρέμβαση στην πλατεία Ελευθερίας, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, θα δημιουργήσει έναν ακόμη μεγάλο δημόσιο χώρο κατά μήκος της παλιάς παραλίας.

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ανοιχτής και φιλόξενης πλατείας, με περισσότερο πράσινο και χώρους αναψυχής, η οποία θα συνδυάζει τη σύγχρονη αστική λειτουργία με την ιστορική μνήμη της πόλης. Το νέο Πάρκο Μνήμης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σημαντικό χώρο συνάντησης και περιπάτου, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.