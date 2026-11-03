Απάτη σε ΜΚΟ: «Δεν ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε;» – Αποδοκιμασίες στους 4 πρώτους κατηγορούμενους που έφτασαν στα δικαστήρια

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (3/11) η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και ακόμη 3 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

«Δεν ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε;»

Κατά την άφιξή τους, συγκεντρωμένοι πολίτες εξέφρασαν την οργή τους για όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής». Η αγανάκτηση αφορά τις καταγγελίες για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών, οι οποίοι φέρονται να πίστευαν ότι οι εισφορές τους κατευθύνονταν στην ενίσχυση παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως όχημα για τη συγκέντρωση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω δωρεών και εράνων.

Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της οργάνωσης, ενώπιον του ανακριτή εμφανίζονται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Οι απολογίες των υπόλοιπων δύο κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για σειρά αδικημάτων, τα οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία.