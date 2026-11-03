Ταξίδι στον χρόνο: Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας, ένα αρχιτεκτονικό στολίδι μιας άλλης εποχής – Φωτογραφία του 1933

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Ένα νοσταλγικό ταξίδι στη Λάρισα μιας άλλης εποχής προσφέρει μια σπάνια επιχρωματισμένη φωτογραφία του 1933, στην οποία αποτυπώνεται ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, γνωστός ως «Διεθνής» ή «Λαρισαϊκός».

Ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό στολίδι, που αποτελεί σήμερα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορικής μνήμης της πόλης και θυμίζει την εποχή κατά την οποία ο σιδηρόδρομος διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη της Λάρισας.

Ο σταθμός αποκαλούνταν «Διεθνής» ή «Λαρισαϊκός», προκειμένου να διακρίνεται από τον «Θεσσαλικό», ο οποίος βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της πόλης.

Μάλιστα, η Λάρισα κατείχε μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, καθώς ήταν η μοναδική πόλη της χώρας, εκτός από την Αθήνα, που διέθετε δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Η επιχρωματισμένη φωτογραφία, έργο του Ιωάννη Κουμουνδούρου, μας μεταφέρει σχεδόν έναν αιώνα πίσω, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του σταθμού και ξυπνώντας μνήμες από μια Λάρισα που έχει πλέον αλλάξει.

Μια εικόνα που δεν αποτυπώνει απλώς ένα κτίριο, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης της θεσσαλικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ / larissanet.gr