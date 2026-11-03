ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξαρθρώθηκαν 6 εγκληματικές οργανώσεις – 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενοι

Έξι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων έχουν εξαρθρωθεί από την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον αριθμό των κατηγορουμένων να ανέρχεται σε 1.188 και τις συλλήψεις να έχουν φτάσει τις 108.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο ποινικών διώξεων όσο και στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, από τους 1.188 κατηγορουμένους, οι 108 έχουν συλληφθεί, ενώ σε 24 έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για 52 κατηγορουμένους.

Στο μικροσκόπιο τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτή σε πολλαπλά επίπεδα, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τόσο τις επιμέρους περιπτώσεις παράνομων πληρωμών όσο και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν και λειτούργησαν τα φερόμενα κυκλώματα.

Τα στοιχεία των ερευνών αποτυπώνουν την έκταση της δικαστικής διερεύνησης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο για την εξέλιξη των υποθέσεων, την απόδοση ευθυνών και την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία των ελέγχων, καθώς για 231 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, 544 περιπτώσεις έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 405 έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για καταλογισμό. Επιπλέον, 76 ΑΦΜ βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ελέγχου.

Συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παράλληλα με τις αστυνομικές έρευνες, νέες υποθέσεις που σχετίζονται με την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 28 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να συνεργάζονται στενά με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες, με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης και όχι τη δημιουργία εντυπώσεων».

Παράλληλα με τη διερεύνηση των υποθέσεων του παρελθόντος, προχωρούν οι αλλαγές στο σύστημα υποβολής και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο να περιοριστούν οι δυνατότητες παράνομων καταβολών και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των διαδικασιών.

Από τις 4 Αυγούστου 2026 λειτουργεί το νέο σύστημα myAGRO, το οποίο αξιοποιεί επίσημες βάσεις δεδομένων και επιτρέπει τη διενέργεια περισσότερων διασταυρωτικών ελέγχων. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο δεύτερο Σχέδιο Δράσης που εφαρμόζει η Ελλάδα και το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμά ότι η αξιοποίηση των επίσημων μητρώων και η ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων αποτελούν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που είχαν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα διαδικασία περιορίζει τη χειροκίνητη καταχώριση στοιχείων και επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών λαθών ή αναντιστοιχιών στις αιτήσεις.

Παράλληλα, έχει θεσπιστεί νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, με προβλέψεις ακόμη και για προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον σε δύο κατευθύνσεις. Στην ολοκλήρωση των ερευνών για τις παράνομες ενισχύσεις προηγούμενων ετών και στην εφαρμογή ενός αυστηρότερου συστήματος ελέγχων, που θα διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.