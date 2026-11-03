Θεσσαλονίκη: Ληστεία με μαχαίρι σε βενζινάδικο τα ξημερώματα – 2 συλλήψεις

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Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11) σε βενζινάδικο, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άνδρας εισέβαλε στο πρατήριο υγρών καυσίμων και, απειλώντας με μαχαίρι τον υπάλληλλο, αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ.

Αμέσως μετά την πράξη του, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και διέφυγε από το σημείο. Στο όχημα τον περίμενε συνεργός του, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαφυγή τους.

Δύο συλλήψεις

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι έρευνες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς λίγη ώρα αργότερα, καθώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ την υπόθεση χειρίζεται η Αστυνομία.