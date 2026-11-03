Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι νέες απολογίες και το αίτημα αποφυλάκισης

Τον δρόμο για τον ανακριτή παίρνουν ξανά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις συμπληρωματικές απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ι. Γ. και Η. Θ., οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα κλήση αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την κατάθεση αιτήματος αποφυλάκισης από την πλευρά του 58χρονου γιατρού.

Η συμπληρωματική απολογία των κατηγορούμενων γιατρών αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παραδώσει το πόρισμα με τις ποσοτικές αναλύσεις των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποίησε ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του εκλιπόντος, Γιώργος Φιτσιάλος, στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν οι ουσίες ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, λιδοκαΐνη, κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη, η οποία αποτελεί μεταβολίτη της κοκαΐνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην προποφόλη και στη μιδαζολάμη, δύο φάρμακα με ισχυρή κατασταλτική δράση, καθώς και στη φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης της μιδαζολάμης.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας θεωρεί ότι η ταυτόχρονη ανίχνευση των τριών συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να προσφέρει σημαντικές απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδεχομένως να χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα διότι ο Μαζωνάκης ήταν διεγερτικός. Ομως, το κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι ποια ουσία σκότωσε τον τραγουδιστή. Η απάντηση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι δύο κατηγορούμενοι το επόμενο διάστημα και κυρίως η γιατρός άνευ ειδικότητας, καθώς ο Μαζωνάκης ήταν δικός της ασθενής.

Τι θα υποστηρίξουν

Μόλις κατατεθεί το πόρισμα του ΑΠΘ στον ανακριτή, οι κατηγορούμενοι γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του Μαζωνάκη και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στην προηγούμενη απολογία της, η Ι. Γ. είχε αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, αλλά και τις κατηγορίες ότι οι πράξεις της συνδέονται με τον θάνατό του. Είχε τοποθετήσει την ανακοπή στις 16:15 και την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21, υποστηρίζοντας ότι η ειδοποίηση έγινε εγκαίρως. Παράλληλα, είχε επιχειρήσει να αποσυνδέσει τις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από την ανακοπή, αποδίδοντάς τες ενδεχομένως σε ηπιότερες επιπλοκές, όπως η μετακίνηση του φλεβοκαθετήρα.

Πλέον, η γιατρός αναμένεται να ερωτηθεί ειδικότερα για τη φαρμακευτική αγωγή και τις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί εάν είχε προηγηθεί πλήρης ενημέρωση για τα φάρμακα που λάμβανε ο τραγουδιστής.

Διαφορετική υπερασπιστική γραμμή ακολουθεί ο σύζυγός της, Η. Θ. Ο ίδιος επιμένει ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, ότι δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της θεραπείας και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν παρουσιάστηκε η ανακοπή, οπότε, όπως υποστηρίζει, έσπευσε να βοηθήσει στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί εκπροσωπούνται πλέον και από διαφορετικούς δικηγόρους.

Περιοριστικοί όροι

Μετά τις συμπληρωματικές απολογίες, ο Η. Θ. προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, επιδιώκοντας την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους.

Εξάλλου στο υπόμνημα που πρόσφατα κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του, Νίκου Αγαπηνού και Τέλλου Αγαπηνού, επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από εκείνη της συζύγου του. «Ουδέποτε εξέτασα τον εκλιπόντα, ουδέποτε του συνέστησα ή του παρείχα οποιαδήποτε θεραπεία και ουδέποτε συμμετείχα στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της θεραπείας που είχε προγραμματίσει με την κυρία Γ. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό: αν δεν ήταν σύζυγός μου η κυρία Γ. θα κατηγορούμουν για κάτι που δεν έχω καμία σχέση και που έπραξε ή αμέλησε τυχόν ένας συστεγαζόμενος με εμένα επαγγελματίας; Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας, ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το χωριστό μεν, συστεγαζόμενο δε, ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή», υποστήριξε ο Η.Θ. στο υπόμνημα.

Ακόμη, ο κατηγορούμενος γιατρός επικαλέστηκε ιατρικές εξετάσεις και παραπεμπτικά άλλων ασθενών, υποστηρίζοντας ότι ασκούσε αποκλειστικά συμβατική ιατρική και δεν είχε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές της συζύγου του.