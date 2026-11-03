Η κίνηση «ψηφίζει» Αττική: «Έμφραγμα» στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Δείτε LIVE πού υπάρχουν προβλήματα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κίνηση «ψηφίζει» Αττική με πολλούς δρόμους να βρίσκονται στο «κόκκινο». Μποτιλιαρισμένος είναι για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα του.

Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Συγγρού, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

«Έμφραγμα» έχει προκληθεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

15′-20′ από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας,

10′-15′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας (Περιφ. Υμηττού).