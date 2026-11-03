Τα «καμπανάκια» Μητσοτάκη στους υπουργούς του: «Πρώτα το κυβερνητικό έργο, μετά ο σταυρός» 

Σαφείς προειδοποιήσεις προς τους υπουργούς για την ανάγκη να παραμείνουν προσηλωμένοι στο κυβερνητικό έργο και να μην παρασυρθούν από την προεκλογική κινητικότητα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα (2/11).

Με το βλέμμα στραμμένο στους επόμενους έξι μήνες και στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές του 2027, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να θέσει τις προτεραιότητες για το τελευταίο κρίσιμο διάστημα της κυβερνητικής θητείας, δίνοντας το στίγμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση των ρυθμών.

Το μήνυμα προς τους υπουργούς ήταν συγκεκριμένο: η ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος προηγείται των προσωπικών πολιτικών και εκλογικών σχεδιασμών. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει ο πειρασμός του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτό μπορεί να περιμένει.

«Προτεραιότητα τώρα είναι το “κυνήγι” του κυβερνητικού αποτελέσματος», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, η οποία συμπύκνωσε το βασικό μήνυμα της συνεδρίασης.

«Δεν κατεβάζουμε ρυθμούς» – Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Η ουσία της παρέμβασης Μητσοτάκη ήταν η προσπάθεια να διατηρηθεί η κυβερνητική συνοχή και να αποφευχθεί η πρόωρη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των υπουργών προς την εκλογική τους προετοιμασία.

Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι το επόμενο εξάμηνο αποτελεί κρίσιμο σταθμό και ενόψει των εκλογών του 2027, αλλά και ως προς την υποχρέωση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες.

«Για εμάς το έργο μας είναι η ταυτότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας της.

Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», υπουργοί και βουλευτές, ακούγοντας τα πρωθυπουργικά καμπανάκια, διαπίστωσαν τη διπλή αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη: θέλει προεκλογική ετοιμότητα (μια κλιμακούμενη επιχείρηση συσπείρωσης ακροατηρίων του 2023) αλλά δεν θέλει κατεβασμένα μολύβια, πόσο μάλλον προεκλογικές ατζέντες.

Η λογική, άλλο πώς πρέπει να κινούνται οι υπουργοί, οι υφυπουργοί αλλά και στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που έχουν καίριο θεσμικό ρόλο και άλλο πώς δραστηριοποιούνται το κόμμα και οι μηχανισμοί του φάνηκε από την απόφαση του Μητσοτάκη να μεταβεί κα στην κομματική έδρα της Πειραιώς για τη συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας της ΝΔ λίγες ώρες πριν το Υπουργικό.

Ο Μητσοτάκης ψάχνει απαντήσεις στους εσωκομματικούς ψιθύρους που φτάνουν στα αφτιά του, όπως εκείνοι για στελέχη που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη θέση τους στην προεκλογική κούρσα παρά για το έργο στα υπουργεία.

Το μήνυμα, επομένως, προς τους υπουργούς είχε διπλή κατεύθυνση: αφενός να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις και να κλείσουν τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους και αφετέρου να μην επιτρέψουν στην προεκλογική περίοδο να επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία της κυβέρνησης.

Η τελική ευθεία προς τις κάλπες του 2027 ξεκινά με 90 συγκεκριμένα ορόσημα, αυξημένες απαιτήσεις και σαφή προειδοποίηση από το Μέγαρο Μαξίμου: οι υπουργοί θα κριθούν πρώτα από το έργο που θα παραδώσουν και όχι από την προσωπική τους εκλογική δραστηριότητα.

Οι 90 προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα της τελικής ευθείας

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού για το επόμενο εξάμηνο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν προσδιοριστεί 90 συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

Από αυτές, οι 27 αφορούν το 2026 και οι υπόλοιπες 63 το 2027, με την κατανομή να καλύπτει το σύνολο των 20 υπουργείων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που εκτείνονται από την οικονομία και την αγορά εργασίας μέχρι την υγεία, την παιδεία, τη στέγαση, τις υποδομές, τη δημόσια διοίκηση και την ασφάλεια.

Η παρουσίαση των συγκεκριμένων οροσήμων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεσμεύσεων κάθε υπουργείου.

Ο Ππρωθυπουργός θέλησε, ουσιαστικά, να καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν απολογισμό όσων έχουν ήδη γίνει, αλλά καλείται να παραδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της.