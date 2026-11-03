Εποχή των ιπτάμενων τάνκερ στην Πολεμική Αεροπορία – ΒΙΝΤΕΟ

Η Πολεμική Αεροπορία γυρίζει σελίδα αποκτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Με τη σύναψη της ιστορικής συμφωνίας για την προμήθεια των υπερσύγχρονων αεροσκαφών KC-390 Millennium, η Ελλάδα θωρακίζει την αεροπορική της ισχύ και εκτοξεύει την ακτίνα δράσης των μαχητικών της σε νέες, στρατηγικές διαστάσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση των τριών –με προοπτική επέκτασης σε έξι– αεροσκαφών KC-390 Millennium από τη Βραζιλιία, μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία, συνιστά μια από τις πιο κομβικές αποφάσεις στην ιστορία της ελληνικής αμυντικής θωράκισης. Για δεκαετίες, η Πολεμική Αεροπορία στερείτο ενός κρίσιμου κρίκου στην αλυσίδα των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, αυτού του αυτόνομου ιπτάμενου τάνκερ. Η εξάρτηση από συμμαχικές δυνάμεις ή η έλλειψη δυνατότητας παρατεταμένης παρουσίας των μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα αποτελούσε διαχρονικό επιχειρησιακό περιορισμό.

Πλέον, η Ελευσίνα και η 112 Πτέρυγα Μάχης ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα νέα αυτά «εργαλεία» ισχύος, τα οποία αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα της αεροπορικής αποτροπής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πρωτόγνωρη στρατηγική αυτονομία.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που φέρνουν τα KC-390 στην ελληνική φαρέτρα είναι η δυνατότητα ανεφοδιασμού των μαχητικών εν πτήσει. Τα ελληνικά αεροσκάφη, όπως τα Rafale και τα Mirage 2000-5 σε πρώτη φάση κι εν συνεχεία τα F-16 Viper και τα F-35, αποκτούν τη δυνατότητα να παραμένουν στον αέρα για πολλαπλάσιο χρόνο, επεκτείνοντας δραματικά την ακτίνα δράσης τους και παρακάμπτοντας γεωγραφικούς περιορισμούς.

«Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος. Και είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο (Nuno Melo), ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας προβάλλεται μακριά από τα παραδοσιακά σύνορα, φτάνοντας σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων σταθμών προσγείωσης, με τον Νίκο Δένδια να τονίζει εμφατικά: «Και ξαναλέω, συγχωρήστε με, αλλά δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω την τεράστια σημασία τους. Ή, αν θέλετε, να σας το πω με ένα παράδειγμα: αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής».

Ταυτόχρονα, μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των σύγχρονων οπλικών συστημάτων και των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία, καθώς τα μαχητικά μπορούν να επιχειρούν από απόσταση ασφαλείας, διατηρώντας διαρκώς υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Η ικανότητα αυτή μετατρέπει την Πολεμική Αεροπορία από μια δύναμη τοπικής άμυνας σε μια περιφερειακή δύναμη ισχύος με βαθύ στρατηγικό αποτύπωμα.

Πέρα από τον ρόλο του ιπτάμενου τάνκερ, τα KC-390 Millennium είναι αεροσκάφη αιχμής που ξεχωρίζουν για τις απαράμιλλες επιδόσεις τους. Κινούνται από δύο ισχυρούς αεριωθούμενους κινητήρες turbofan τύπου IAE V2500-E5, οι οποίοι τους χαρίζουν μέγιστη επιχειρησιακή ταχύτητα της τάξης των 470 κόμβων, ήτοι περίπου 870 χιλιομέτρων την ώρα, καθιστώντας τα ταχύτερα από τα παραδοσιακά ελικοστροβιλοκινητήρια μεταγωγικά.

Διαθέτουν μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τους 26 τόνους, επιτρέποντας τη μεταφορά βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, οχημάτων, προσωπικού έως και 80 στρατιωτών ή 66 αλεξιπτωτιστών, καθώς και τη διενέργεια απαιτητικών αεροδιακομιδών με πλήρη υγειονομική υποστήριξη. Στον τομέα του ανεφοδιασμού, το αεροσκάφος ενσωματώνει δύο ειδικά πτερύγια κάτω από τις πτέρυγες (wing-mounted pods) που επιτρέπουν τη μεταφορά καυσίμου με ρυθμούς που αγγίζουν τα 1.500 λίτρα ανά λεπτό, εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση των μαχητικών.

Επιπλέον, η μεγάλη οπίσθια ράμπα και η στιβαρή σχεδίαση του προσγειωτήρα με ελαστικά χαμηλής πίεσης τού επιτρέπουν να επιχειρεί ακόμα και από ημιπροετοιμασμένους ή πρόχειρους διαδρόμους, προσφέροντας ασύγκριτη ευελιξία σε συνθήκες κρίσης ή φυσικών καταστροφών.

Η επένδυση στα KC-390 δεν περιορίζεται μόνο στη διάσταση του εναέριου ανεφοδιασμού, αλλά συνιστά μια ολιστική αναβάθμιση των μεταφορικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας. Η δυνατότητα ταχείας εναλλαγής διαμόρφωσης καθιστά το αεροσκάφος ικανό να μεταπηδά από αποστολές στρατηγικών μεταφορών και ρίψης φορτίων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αεροδιακομιδές τραυματιών, ακόμη και σε αποστολές δασοπυρόσβεσης ή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε περιόδους κρίσης, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την απρόσκοπτη υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την έμπρακτη αμυντική συνέργεια. Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά έναν πολλαπλασιαστή ισχύος που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνολογία αιχμής και πολυμορφικότητα, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή απόλυτης αεροπορικής κυριαρχίας.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Επιδόσεις / Δυνατότητες

Διαστάσεις: Μήκος: 35,2 μέτρα

Εκπέτασμα: 35,05 μέτρα

Ύψος: 11,84 μέτρα

Κινητήρες: 2 × IAE V2500-E5 turbofan

Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο: 26 τόνοι

Μέγιστη Ταχύτητα Πλεύσης: 470 κόμβοι

Μέγιστο Ύψος Πτήσης: 36.000 πόδια

Μέγιστη Εμβέλεια: 3.370 ναυτικά μίλια

Δυνατότητες εκτέλεσης ειδικών αποστολών

Πέραν των συμβατικών αερομεταφορών προσωπικού, υλικού και οχημάτων, το Α/Φ KC-390 δύναται, με την κατάλληλη διαμόρφωση (mission kits), να εκτελέσει τις παρακάτω αποστολές: