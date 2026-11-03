Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στον Κορυδαλλό – Εντοπίστηκε καραμπίνα, συνελήφθη 28χρονος

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Πυροβολισμούς σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα έριξε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 28χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και μία καραμπίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:20, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται πεζός στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Λίγο αργότερα, στην οδό Αδριανουπόλεως 1, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος, ενώ ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.