Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στον Κορυδαλλό – Εντοπίστηκε καραμπίνα, συνελήφθη 28χρονος

Πυροβολισμούς σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα έριξε 28χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κορυδαλλό, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός και προσήχθη από αστυνομικούς, ενώ στην περιοχή κατασχέθηκε μία καραμπίνα και βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυροβολισμούς σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα έριξε 28χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται πεζός και προχώρησαν στην προσαγωγή του, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα.
  • Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυροβολισμούς σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στον αέρα έριξε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 28χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και μία καραμπίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:20, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται πεζός στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Λίγο αργότερα, στην οδό Αδριανουπόλεως 1, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος, ενώ ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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