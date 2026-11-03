Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

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Με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει ο καιρός. Κατά τόπους ισχυρά αναμένονται τα φαινόμενα στα δυτικά, τη νότια Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα, έως το απόγευμα.

Τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις παραπάνω περιοχές, με τις βροχές και τις καταιγίδες να διατηρούνται κατά τόπους έως τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα νότια και δυτικά πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Από το μεσημέρι, στα δυτικά και τα βόρεια, θα στραφούν σε βόρειους, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.