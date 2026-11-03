Αιγιάλεια: Νέες συλλήψεις για απάτες σε ηλικιωμένους με το κόλπο του “λογιστή” – Ανάμεσά τους μία 17χρονη

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Αιγιάλεια για συμμετοχή σε ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους, καθώς εμφανίζονταν ως λογιστές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και μία 17χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έξι περιπτώσεις απάτης, ενώ η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που κατάφεραν να αποσπάσουν υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δράστες τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη, προσποιούμενοι τους λογιστές. Επικαλούμενοι το γνωστό πρόσχημα, ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματά της, προκειμένου να μην της επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, της ζήτησαν να τα συγκεντρώσει και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για κακή τους όμως τύχη, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε την αστυνομία στελέχη της οποίας έφτασαν στο σπίτι της και εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να πλησιάζουν με αυτοκίνητο. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκαν σε κοντινή περιοχή και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να είχε εμπλακεί σε ακόμη πέντε περιπτώσεις απάτης από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Σε αυτές, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και, χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα σχετικά με δήθεν πρόστιμα της εφορίας, τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία. Η 17χρονη και ένας από τους δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των αντικειμένων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων της ανήλικης για παραμέληση της εποπτείας της. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στο Αίγιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.