Θεοδωρικάκος: Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τη νέα λίστα προϊόντων με μειωμένη τιμή – Πότε αρχίζει η εορταστική

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Έως το τέλος του έτους θα ισχύσει η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ που θα περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 κωδικούς βασικών προϊόντων διατροφής, οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας, όπως επεσήμανε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τη συνέχιση της συμφωνίας με τις επιχειρήσεις επιβεβαίωσε ο υπουργός και πρόσθεσε πως η νέα λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας η οποία θα είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη, που αριθμούσε περίπου 1.760 κωδικούς.

Από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη, ενώ διατηρούνται βασικά αγαθά που αφορούν στις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών.

Τι θα περιλαμβάνει η λίστα

Ειδικότερα, στους κωδικούς περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.

Η μέση μείωση των τιμών στη νέα φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 6,5%, έναντι 9,5% που ήταν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι περισσότερες μειώσεις θα είναι μονοψήφιες και θα κυμαίνονται μεταξύ 6% και 7%, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προϊόντα με διψήφια μείωση.

Η συμφωνία έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων μηνών, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου, και εφαρμόζεται σε δύο διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη κάλυψε το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη αφορά τη νέα λίστα των περίπου 1.000 προϊόντων.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από τα ειδικά ενημερωτικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως συνέβαινε και στην προηγούμενη φάση.

Πότε αρχίζει η εορταστική λίστα

Ταυτόχρονα, περίπου στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η εφαρμογή της εορταστικής λίστας. Αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οι μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε από συμφωνία κυρίων με τις βιομηχανίες και τις βιομηχανίες τροφίμων, επισημαίνοντας ότι η δέσμευση για τη συγκράτηση των τιμών παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του χρόνου.

Ωστόσο, ο υπουργός προειδοποίησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος για τα νοικοκυριά, καθώς, όπως σημείωσε, την ίδια στιγμή που μειώνονται οι τιμές στους συγκεκριμένους 1.000 κωδικούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταγραφούν αυξήσεις σε άλλα προϊόντα.

«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.