Κρίσιμη δίκη για την εισφορά αλληλεγγύης – Τα σενάρια

Περίπου 440.000 συνταξιούχοι αναμένουν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ύψος των κρατήσεων και αν ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση αναδρομικών.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aυξάνονται κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα εισοδηματικά κλιμάκια της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), προκειμένου περίπου 440.000 συνταξιούχοι να μην επιβαρυνθούν με υψηλότερους συντελεστές παρακράτησης εξαιτίας της ετήσιας αύξησης των συντάξεών τους. Η αναπροσαρμογή των ορίων αποτελεί την πρώτη παρέμβαση για το νέο έτος και ενώ στις 4 Νοεμβρίου, ύστερα από δύο αναβολές, αναμένεται να συζητηθεί στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η προσφυγή για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, η οποία ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αλλαγές στις κρατήσεις και για διεκδίκηση αναδρομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα αξιολογηθούν και υπό το πρίσμα της επικείμενης δικαστικής κρίσης και τα οποία θα προβλέπουν μείωση της ΕΑΣ κατά 30% ή 50%, αλλαγή της βάσης υπολογισμού της, ακόμη και κατάργησή της στις επικουρικές συντάξεις.

Ποσά

Με βάση την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή κατά 2,8%, το πρώτο όριο επιβολής της ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις αυξάνεται από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Αντίστοιχα, αναπροσαρμόζονται και τα υπόλοιπα κλιμάκια, ώστε η αύξηση των συντάξεων να μην οδηγεί αυτομάτως τους δικαιούχους σε υψηλότερο συντελεστή παρακράτησης.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, η εισφορά 3% θα επιβάλλεται σε συντάξεις από 1.509,11 ευρώ, ενώ το όριο για την εφαρμογή του συντελεστή 6% θα αυξηθεί στα 1.832,49 ευρώ. Για τον συντελεστή 7% το νέο όριο θα διαμορφωθεί στα 2.155,87 ευρώ, ενώ για το 9% θα ανέλθει στα 2.479,25 ευρώ. Αντίστοιχα, το όριο για την επιβολή εισφοράς 10% θα αυξηθεί στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για τον ανώτατο συντελεστή 14% στα 3.772,78 ευρώ.

Η τιμαριθμοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους βρίσκονται κοντά στα όρια αλλαγής κλιμακίου, καθώς αποτρέπει την υπαγωγή τους σε υψηλότερο συντελεστή αποκλειστικά λόγω της ετήσιας αύξησης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.780 ευρώ και παρακράτηση ΕΑΣ 3%, δηλαδή 53,40 ευρώ τον μήνα, θα δει τη σύνταξή του να αυξάνεται στα 1.829,84 ευρώ, εφόσον εφαρμοστεί αύξηση 2,8%.

Με τα αναπροσαρμοσμένα όρια θα εξακολουθήσει να υπάγεται στο κλιμάκιο του 3%, αντί να κινδυνεύει να μεταφερθεί σε υψηλότερη κλίμακα λόγω της αύξησης.

Ωστόσο, η διατήρηση του ίδιου συντελεστή δεν σημαίνει ότι παραμένει αμετάβλητο και το ποσό της κράτησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η παρακράτηση θα αυξηθεί από 53,40 ευρώ σε περίπου 54,90 ευρώ, καθώς το ποσοστό εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Συνεδρίαση

Στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στρέφεται το ενδιαφέρον περίπου 440.000 συνταξιούχων, καθώς από την απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ θα κριθεί εάν δικαιούνται αναδρομικά ποσά από εισφορές που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η προσφυγή θα συζητηθεί, στο πλαίσιο πρότυπης δίκης, έπειτα από δύο αναβολές μέσα σε τέσσερις μήνες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να εξετάσει κατά πόσο είναι συνταγματικά αποδεκτή η επιβολή της ΕΑΣ στο σύνολο της σύνταξης και όχι μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το όριο κάθε κλιμακίου, πρακτική που μπορεί να προκαλεί δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Εάν κριθεί ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού δεν είναι σύννομος, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για αλλαγές στις μηνιαίες κρατήσεις και για τη διεκδίκηση αναδρομικών. Αντίθετα, εάν κριθεί νόμιμος, δεν θα προκύψει από τη συγκεκριμένη απόφαση δικαίωμα επιστροφής διαφορών λόγω του μη κλιμακωτού υπολογισμού.

Ακόμη και σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης, πάντως, η καταβολή αναδρομικών δεν θα είναι αυτομάτως εξασφαλισμένη για όλους. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν το περιεχόμενο της απόφασης, οι προθεσμίες παραγραφής και οι προϋποθέσεις διεκδίκησης. Η δικαστική απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός του 2027.

Οι εναλλακτικές

Παράλληλα με τη δικαστική εκκρεμότητα, στο υπουργείο Εργασίας εξετάζονται εναλλακτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των κρατήσεων που επιβάλλονται στους συνταξιούχους. Στο τραπέζι βρίσκονται τέσσερις βασικές επιλογές, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το εύρος της ελάφρυνσης και το κόστος για το ασφαλιστικό σύστημα.

Κοινός παρονομαστής των σεναρίων είναι η ανάγκη περιορισμού των επιβαρύνσεων, με παράλληλη διασφάλιση των εσόδων που προέρχονται από την ΕΑΣ και στηρίζουν τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.

Το πρώτo σενάριο προβλέπει μείωση των κρατήσεων της ΕΑΣ κατά 30%. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση στους υφιστάμενους συντελεστές ή στα ποσά παρακράτησης, ανάλογα με τη μορφή που θα επιλεγεί. Εφόσον η μείωση εφαρμοστεί στο τελικό ποσό της εισφοράς, συνταξιούχος που σήμερα επιβαρύνεται με 100 ευρώ τον μήνα θα καταβάλλει 70 ευρώ, εξασφαλίζοντας ετήσιο όφελος 360 ευρώ.

Το δεύτερo σενάριο προβλέπει μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 50%. Στην περίπτωση αυτή, μια σημερινή μηνιαία κράτηση 100 ευρώ θα περιοριστεί στα 50 ευρώ, με ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Το συγκεκριμένο σενάριο συνεπάγεται μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους συνταξιούχους, αλλά και υψηλότερο κόστος για τον ασφαλιστικό προϋπολογισμό.

Το τρίτo σενάριο αφορά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να μην επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο τμήμα που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Μία από τις προτάσεις που έχουν εξεταστεί προβλέπει την εξαίρεση των πρώτων 1.400 ευρώ από τη βάση υπολογισμού της ΕΑΣ, με την εισφορά να επιβάλλεται αποκλειστικά στο υπερβάλλον ποσό. Σύμφωνα με ενδεικτικές εκτιμήσεις, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύνσεις κοντά στα 30 ευρώ μηνιαίως για συντάξεις από 1.450 έως 1.650 ευρώ, ενώ σε υψηλότερες συντάξεις το όφελος θα μπορούσε να υπερβαίνει ακόμη και τα 100 ευρώ τον μήνα.

Το τέταρτo σενάριο αφορά την πλήρη κατάργηση της ΕΑΣ στις επικουρικές συντάξεις. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε να περιορίσει τις συνολικές κρατήσεις για όσους λαμβάνουν τόσο κύρια όσο και επικουρική σύνταξη και επιβαρύνονται με εισφορά και στις δύο παροχές.