Εσωκομματικά «καρφιά» ΝτεΣάντις κατά Τραμπ για το Ιράν: «Κοροϊδεύετε τους ψηφοφόρους για την ακρίβεια στα καύσιμα»

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Σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν και την εκτόξευση των τιμών της βενζίνης άσκησε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, κατηγορώντας το κόμμα του ότι παραπλανά τους ψηφοφόρους όταν αρνείται να αναγνωρίσει τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης. Παράλληλα, ο άλλοτε εσωκομματικός αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ΝτεΣάντις παραχώρησε συνέντευξη την Τρίτη (3/11), ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στον πολιτικό σχολιαστή Στίβεν Έι Σμιθ, στην εκπομπή του Straight Shooter with Stephen A, που μεταδίδεται από το SiriusXM.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο οποίος είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών απέναντι στον Τραμπ το 2024, δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τον πρόεδρο για την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

«Υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά τον έκανε»

Ο ΝτεΣάντις υποστήριξε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν έχει προκαλέσει απογοήτευση ακόμη και σε ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

«Είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι δεν θα κάνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως τον έκανε. Έτσι, ορισμένοι από τους ψηφοφόρους μας έχουν αποστασιοποιηθεί, επειδή λένε: “Δεν ήθελα άλλους πολέμους στη Μέση Ανατολή και τώρα κάνουμε έναν”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις τιμές των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος πλήττει ιδιαίτερα τους εργαζομένους.

«Η βενζίνη είναι ακριβότερη. Αυτό βλάπτει τους ανθρώπους, τους ανθρώπους της εργατικής τάξης, και είναι ακριβότερη εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης. Αυτό είναι γεγονός», τόνισε.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης προειδοποίησε ότι η άρνηση αναγνώρισης αυτής της πραγματικότητας μπορεί να έχει πολιτικό κόστος.

«Αν δεν μπορείς να το παραδεχτείς στους ψηφοφόρους, τότε τους χειραγωγείς, προσπαθώντας να τους κάνεις να αμφισβητήσουν αυτό που βλέπουν, και δεν πρόκειται να σε ακούσουν ούτε για άλλα ζητήματα», ανέφερε.

Ο ΝτεΣάντις συνέχισε προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί για το υπόλοιπο της προεδρίας του, θα είναι καταστροφικός για την ικανότητά του να πετύχει οτιδήποτε και θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες δυσκολίες στους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε.

Αμφιβολίες για νέα υποψηφιότητα το 2028

Ο ΝτεΣάντις αναφέρθηκε και στο πολιτικό του μέλλον, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις ότι θα επιδιώξει εκ νέου το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα ολοκληρώνει τη δεύτερη και τελευταία συνεχόμενη θητεία του τον Ιανουάριο του 2027 και δεν μπορεί να διεκδικήσει άμεσα την επανεκλογή του στο ίδιο αξίωμα.

Όταν ο Στίβεν Έι Σμιθ τον ρώτησε για το ενδεχόμενο νέας διεκδίκησης του Λευκού Οίκου, ο ΝτεΣάντις απάντησε:

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Ίσως κάποια μέρα. Δεν ξέρω για το 2028, ίσως αργότερα, ίσως».

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε να μάθει τι σκοπεύει να κάνει μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του κυβερνήτη, ο ΝτεΣάντις απάντησε αστειευόμενος:

«Οι παλιοί κυβερνήτες δεν πεθαίνουν ποτέ, απλώς ξεθωριάζουν, σωστά; Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».

Στηρίζει τον Μπάιρον Ντόναλντς στη Φλόριντα

Ο ΝτεΣάντις δεν είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, ωστόσο έχει εκφράσει τη στήριξή του στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μπάιρον Ντόναλντς, ο οποίος διεκδικεί τη θέση του επόμενου κυβερνήτη της Φλόριντα.

Αντίπαλός του είναι ο Δημοκρατικός Ντέιβιντ Τζόλι, σε μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του ΝτεΣάντις αναδεικνύουν τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών για την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, ιδιαίτερα για τον πόλεμο με το Ιράν και τις επιπτώσεις του στο κόστος ζωής των Αμερικανών.