Μαρινάκης σε Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα: «Κάνει το μαύρο, άσπρο – Ας ζητήσει ονόματα από τον Κοντονή»

Στην αντεπίθεση περνά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές του πρωθυπουργού στον Ποινικό Κώδικα του 2019. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτικά τεχνάσματα» και απόπειρα να κάνει «το μαύρο, άσπρο», υπενθυμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Παράλληλα, τον καλεί να απευθυνθεί στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Κοντονή, για «ονόματα και διευθύνσεις» γύρω από τις καταγγελίες περί διαπλοκής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη

«Η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού στα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι τον ενόχλησε ιδιαιτέρως, δεδομένου του γεγονότος ότι, πέραν της (μη) απάντησης του κόμματός του, αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος, κάνοντας, όπως πάντα, το μαύρο, άσπρο.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία, ας θυμίσουμε στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ τα ακόλουθα, επειδή δεν πρόκειται για καλαμπούρι:

Στις 26 Μαίου του 2019, το βράδυ των Ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας δήλωνε: «Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών». Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών διεξήχθη στις 2 Ιουνίου, αλλά ο κύριος Τσίπρας την επομένη, 3 Ιουνίου του 2019, δεν ζήτησε προκήρυξη εθνικών εκλογών. Κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και κατέθεσε το νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα, τον οποίον, οι βουλευτές που του είχαν απομείνει, ψήφισαν άρον άρον στις 6 Ιουνίου 2019, ενώ εκλογές προκήρυξε στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους.

Επειδή είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις», ας μας πει τι τον εμπόδιζε, επί 4,5 χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός, να φέρει αυτές τις εισηγήσεις προς συζήτηση στη Βουλή. Γιατί, αντί αυτού, τις έφερε στο «και πέντε», ενώ είχε ήδη προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών; Προφανώς γνώριζε ότι αρκούσε έστω και μια ημέρα εφαρμογής αυτού του Ποινικού Κώδικα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση των επιεικέστερων διατάξεων όσοι θα ευεργετούνταν από αυτές. Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή. Άρα το περιεχόμενο κάθε άρθρου, όπως το εισηγείται η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και το τι θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής συνιστούν μια διακριτή πολιτική απόφαση. Ο κ. Τσίπρας και οι βουλευτές του αποφάσισαν να ψηφίσουν να μειωθούν οι ποινές σε μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός ή να προβλέψουν στην ανθρωποκτονία εναλλακτική των ισοβίων ποινή. Αντιθέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ και οι βουλευτές της, λίγα χρόνια μετά, ψήφισαν η ανθρωποκτονία να έχει μοναδική ποινή τα ισόβια, όπως και ο ομαδικός βιασμός και ο βιασμός ανηλίκου.

Τέλος, επειδή ο κ. Τσίπρας κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, ας απευθύνει αυτό το κάλεσμα στον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή που, εκτός από τα περί λειτουργίας παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης στο τότε Μαξίμου, είχε δηλώσει: «Αποτελεί ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας, ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και θέλω να επαναλάβω και αυτό: Ορισμένοι οι οποίοι οργάνωσαν και μεθόδευσαν αυτή τη διαδικασία, να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, γιατί όσο προσπαθούν να κρύβονται τόσο αποκαλύπτονται οι ευθύνες τους».