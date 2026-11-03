Θανάσης Λάλας: «Η τηλεόραση είναι μια χωματερή» – Η εξομολόγηση για τα 186 κιλά και την απόφαση να αδυνατίσει

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Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha παραχώρησε ο Θανάσης Λάλας, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας άσκησε σκληρή κριτική στη σύγχρονη τηλεόραση, χαρακτηρίζοντάς την «χωματερή», ενώ επεσήμανε ότι μέσα σε αυτήν μπορεί κανείς να ανακαλύψει και «διαμάντια».

«Το έχω ξαναπεί ότι δεν βλέπω τηλεόραση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάω για κάτι που δεν βλέπω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται. Μπορεί να κάνουν και πολύ ωραία πράγματα. Μέσα σε μια χωματερή μπορείς να βρεις διαμάντια, αρκεί να ψάξεις», σχολίασε συμπληρώνοντας:

«Είναι χωματερή, ναι, και δεν νομίζω ότι το λέω εγώ. Νομίζω ότι το λέει η ίδια η τηλεόραση».

Αναφορικά με την απόφασή του να χάσει αρκετά κιλά, ο ίδιος εξήγησε:

«Το αδυνάτισμα πήρα απόφαση να το κάνω σε ένα ταξίδι που έκανα στο Τόκιο και έχασα τη βαλίτσα μου και δεν μπορούσα να αγοράσω τίποτα. Ήμουν 186 κιλά και τότε ένιωσα πάρα πολύ άσχημα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Λάλας.