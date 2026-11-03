Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

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εορτολόγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια επίσημη γιορτή, ωστόσο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, καθώς και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.
  • Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος, οι οποίοι μαρτύρησαν για το Χριστό επί βασιλείας του Σαπώρ του Β’ στην Περσία.
  • Οι τρεις Άγιοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, υπομένοντας χτυπήματα με ακανθωτά ραβδιά, λιθοβολισμό και σκληρό μαστίγωμα προτού παραδώσουν την ψυχή τους.

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Τρίτη 3 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια επίσημη γιορτή. Ωστόσο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά καθώς και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς

Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος. Και οι τρεις μαρτύρησαν για το Χριστό, όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπώρ ο Β’ (περί το 330 μ.Χ.).

Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή, αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακανθωτά ραβδιά από ροδιά. Ο Ιωσήφ – αφού διέσχισαν τις σάρκες του – υπέστη μαρτυρικό θάνατο δια λιθοβολισμού. Ο Αειθαλάς μαστιγώθηκε σκληρά και έπειτα τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω, μέχρι πού παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του.

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