Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία ηγούνται πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης στην Πολωνία με τη συμμετοχή 10 χωρών

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Με τη συμμετοχή περίπου 2.800 στρατιωτικών από δέκα χώρες θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, από τις 9 έως τις 22 Νοεμβρίου, η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Koalicja», υπό τη γαλλική και τη βρετανική ηγεσία, στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (MNF-U).

Πρόκειται για την πρώτη άσκηση αυτού του είδους, με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων από χώρες που στηρίζουν το Κίεβο. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων, καθώς και η δυνατότητά τους να αναπτύσσονται και να επιχειρούν στο πεδίο.

🇵🇱 Coalition of the Willing military exercise is scheduled for November 9 in Poland. The goal is to test the ability of the 36-nation alliance, led by France and Britain, to deploy forces in Ukraine after the war. The Koalicja exercises will last until November 22. The United States is not participating in this operation. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr 9ο Athens Investment Forum: Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ – «Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα» — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 2, 2026

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λονδίνου και του Παρισιού, στην άσκηση θα συμμετάσχουν δέκα χώρες: το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία.

Η Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (MNF-U) συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η δύναμη θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αποστολή να συμβάλει στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας ρωσικής επίθεσης.