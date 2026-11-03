Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία ηγούνται πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης στην Πολωνία με τη συμμετοχή 10 χωρών

Η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Koalicja», υπό τη γαλλική και τη βρετανική ηγεσία, θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία από τις 9 έως τις 22 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 2.800 στρατιωτικών από δέκα χώρες. Πρόκειται για την πρώτη άσκηση της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (MNF-U), με στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ικανότητας ανάπτυξης στο πεδίο. Ο σχεδιασμός προβλέπει πιθανή ανάπτυξη των δυνάμεων στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, με αποστολή την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με τη συμμετοχή περίπου 2.800 στρατιωτικών από δέκα χώρες θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, από τις 9 έως τις 22 Νοεμβρίου, η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Koalicja», υπό τη γαλλική και τη βρετανική ηγεσία.
  • Πρόκειται για την πρώτη άσκηση αυτού του είδους, με στόχο να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων, καθώς και η δυνατότητά τους να αναπτύσσονται και να επιχειρούν στο πεδίο.
  • Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η δύναμη θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αποστολή να συμβάλει στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας ρωσικής επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τη συμμετοχή περίπου 2.800 στρατιωτικών από δέκα χώρες θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, από τις 9 έως τις 22 Νοεμβρίου, η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Koalicja», υπό τη γαλλική και τη βρετανική ηγεσία, στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (MNF-U).

Πρόκειται για την πρώτη άσκηση αυτού του είδους, με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων από χώρες που στηρίζουν το Κίεβο. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων, καθώς και η δυνατότητά τους να αναπτύσσονται και να επιχειρούν στο πεδίο.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λονδίνου και του Παρισιού, στην άσκηση θα συμμετάσχουν δέκα χώρες: το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία.

Η Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (MNF-U) συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η δύναμη θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αποστολή να συμβάλει στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας ρωσικής επίθεσης.

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