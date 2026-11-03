ΗΠΑ: «Αμυντικά» πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ – Περιορισμένης έκτασης η επιχείρηση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν περιορισμένης έκτασης αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, πλήττοντας στρατιωτικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, χωρίς ωστόσο να συνιστά γενικευμένη επανέναρξη των εχθροπραξιών σύμφωνα με πηγές του Associated Press.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «αμυντική», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών στόχων, έπειτα από αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ του Ιράν.
  • Όπως επισημαίνεται, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να είχε περιορισμένο χαρακτήρα και δεν συνιστά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, γενικευμένη επανέναρξη των εχθροπραξιών.

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Πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «αμυντική», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο Associated Press (AP).

Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά τις αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ του Ιράν, στην είσοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας τη Δευτέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών στόχων.

Όπως επισημαίνει το AP, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να είχε περιορισμένο χαρακτήρα και δεν συνιστά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, γενικευμένη επανέναρξη των εχθροπραξιών.

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