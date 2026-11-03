ΗΠΑ: «Αμυντικά» πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ – Περιορισμένης έκτασης η επιχείρηση

Πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «αμυντική», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο Associated Press (AP).
Η εξέλιξη σημειώθηκε μετά τις αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ του Ιράν, στην είσοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας τη Δευτέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών στόχων.
US and Iranian forces exchanged fire in the Strait of Hormuz overnight, with Iran shooting down an MQ-9 Reaper drone and US aircraft striking Iranian sites on Qeshm Island. https://t.co/CykGeTJiXG
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 3, 2026
Όπως επισημαίνει το AP, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να είχε περιορισμένο χαρακτήρα και δεν συνιστά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, γενικευμένη επανέναρξη των εχθροπραξιών.