Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν και τα τελευταία θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος

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Την ταυτοποίηση και των 69 θυμάτων της πολύνεκρης σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας ολοκλήρωσαν οι ισπανικές αρχές, μετά την αναγνώριση των τελευταίων τριών νεκρών, στο δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομάδας αστυνομικών και ιατροδικαστών που ανέλαβε τη διαδικασία αναγνώρισης, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 54 Ισπανοί και 15 αλλοδαποί.

Συγκεκριμένα, οι ξένοι υπήκοοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν τέσσερις Αμερικανοί, δύο Αυστραλοί, δύο Ιάπωνες, καθώς και ένας πολίτης από καθεμία από τις ακόλουθες χώρες: Αργεντινή, Γαλλία, Καναδάς, Μεξικό, Πορτογαλία, Τσεχία και Τυνησία.

Four Americans and one Canadian were among the 69 people killed in last week’s high-speed train collision in Spain, authorities say. So far, 66 of the dead have been identified, authorities say. https://t.co/Uvo84aGOFT Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Δήμος προσλαμβάνει άτομα χωρίς πτυχίο – Οι ειδικότητες — NBC News (@NBCNews) November 2, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν συρμός της ισπανικής κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις ίδιες γραμμές.

Ο συρμός της Iryo, θυγατρικής του ιταλικού δημόσιου ομίλου FS (Trenitalia), είχε σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο σύστημα ελέγχου της σηματοδότησης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο συρμός της Renfe συνέχισε την πορεία του προς την κατειλημμένη γραμμή παραμένουν υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους το κέντρο ελέγχου επέτρεψε τη συνέχιση της κυκλοφορίας, παρά την ακινητοποίηση του δεύτερου τρένου.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που καταγράφεται στην Ισπανία από την αρχή του 2026. Τον Ιανουάριο, 46 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε, παράλληλα, σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο για τη χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.