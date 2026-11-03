AfD: Ζητά αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία και τερματισμό της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία

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Την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών της με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και την αποκατάσταση των οικονομικών και ενεργειακών δεσμών της Ευρώπης με τη Ρωσία, προκρίνει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), σύμφωνα με δύο έγγραφα πολιτικών θέσεων που παρουσίασαν στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, η άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και η επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream, ενώ παράλληλα, η AfD εισηγείται τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, με αντικείμενο την ενεργειακή και οικονομική συνεργασία.

Στα δύο έγγραφα, οι αρμόδιοι για την εξωτερική πολιτική της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, Στέφαν Κόιτερ, Μάρκους Φρονμάιερ και Γκέρολντ Ότεν, αναφέρονται στους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας ειδική μνεία στους εκατομμύρια απογόνους Γερμανών μεταναστών στις ΗΠΑ, όπως ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το κόμμα δηλώνει ότι επιδιώκει μια «αμοιβαία επωφελή και ρεαλιστική διατλαντική συνεργασία», ενώ χαιρετίζει επιμέρους πτυχές της αναθεώρησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, η AfD εκφράζει την υποστήριξή της στην αντίθεση της αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτό που χαρακτηρίζει «woke ιδεολογία» στους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στην ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Θετική είναι επίσης η αποτίμηση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Διώρυγα του Παναμά, τη Βενεζουέλα και την Κούβα. Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ωστόσο, το κόμμα απορρίπτει το ενδεχόμενο προσάρτησής της χωρίς τη συγκατάθεση της Δανίας και των κατοίκων της.

Παράλληλα, στα έγγραφα καταγράφεται η ικανοποίηση της AfD για το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, καθώς και για την απόφαση να μην αναπτυχθούν αμερικανικοί πύραυλοι σε γερμανικό έδαφος.

Die Militärhilfe für die Ukraine wird von der AfD schon seit längerer Zeit kritisiert. In zwei Positionspapieren bekräftigen Außenpolitiker der Partei ihre Position gegenüber Russland und betonen gleichzeitig die Nähe zu Trump. US-Raketen auf deutschem … https://t.co/ifNxfIGSwr — ntv Nachrichten (@ntvde) November 2, 2026

Nord Stream και συνάντηση κορυφής με Ρωσία και ΗΠΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μελλοντική σχέση της Γερμανίας και της Ευρώπης με τη Ρωσία. Στο σχετικό έγγραφο, οι συντάκτες επαναφέρουν το αίτημα για επαναλειτουργία των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, προτείνοντας παράλληλα τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής την προσεχή άνοιξη στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με την πρόταση, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρωσίας και των ΗΠΑ, με στόχο την εξέταση προοπτικών ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Η AfD ζητά επίσης την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Εκτός ΝΑΤΟ και ΕΕ η Ουκρανία – Πρόταση για καθεστώς ουδετερότητας

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το έγγραφο διαφοροποιείται ως προς τη διατύπωση από τις προηγούμενες θέσεις του κόμματος το 2022, καθώς δεν περιλαμβάνει πλέον ρητή καταδίκη της ρωσικής εισβολής.

Αντίθετα, χαρακτηρίζει τον πόλεμο «τραγωδία που πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό με μια ειρηνική διευθέτηση η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα ασφάλειας όλων των πλευρών της σύγκρουσης».

Στο πλαίσιο αυτό, η AfD απορρίπτει την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα πρέπει να διατηρήσει καθεστώς ουδετερότητας, με τη Μόσχα να αναγνωρίζει την κυριαρχία της.

Παράλληλα, οι συντάκτες του εγγράφου χαρακτηρίζουν μη ρεαλιστική την ανάκτηση όλων των ουκρανικών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Ζητούν, ωστόσο, να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, καθώς και η προστασία των εδαφών που θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό της μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία.

Την εγγύηση αυτή, σύμφωνα με την πρόταση της AfD, θα πρέπει να αναλάβουν δυνάμεις που κατά προτίμηση δεν συμμετέχουν στην υφιστάμενη σύγκρουση.