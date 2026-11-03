GNTM: Η αποχώρηση που προκάλεσε αμηχανία και έκπληξη στο σπίτι – «Πού θα πάει αυτό το αστείο;»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την έξοδο από το GNTM είδε ο Μάνος στο επεισόδιο της Κυριακής (2/11), μετά τη δοκιμασία φωτογράφισης με θέμα τον γάμο, στην οποία συνεργάστηκε με την Σταυρούλα.

Οι δύο διαγωνιζόμενοι συγκέντρωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις μαζί με τα ζευγάρια του Νικολόζι και της Σοφίας, με αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωποι με την κρίση των κριτών.

Στη δοκιμασία, οι παίκτες κλήθηκαν να φωτογραφηθούν σε bridal concept, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι και την επιλογή των ενδυματολογικών συνδυασμών τους.

Η δυσαρέσκεια της Σταυρούλας για το γεγονός ότι βρέθηκε για τρίτη φορά ζευγάρι με τον Μάνο είχε προκαλέσει εντάσεις πριν από τη φωτογράφιση. Τελικά, η συνεργασία τους δεν απέδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τον Μάνο να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του προκάλεσε έκπληξη στους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αντιδράσεις τους, περίμεναν ότι θα αποχωρούσε η Σταυρούλα.

Κατά την έξοδό του, ο Μάνος άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά της συμπαίκτριάς του, δηλώνοντας: «Προτιμώ να φεύγω προσπαθώντας να βοηθήσω κάποιον, παρά να μένω ξέροντας ότι έχω λειτουργήσει αντιεπαγγελματικά. Η Σταυρούλα βγαίνει περισσότερο χαμένη από το σημερινό, η συμπεριφορά της σε χαντακώνει».

Από την πλευρά του, ο Χρύσανθος σχολίασε με έκπληξη την αποχώρηση, λέγοντας: «Άλλο κι αυτό… αποχωρεί ο Μάνος! Πού θα πάει αυτό το αστείο δεν ξέρω».

H στιγμή της αποχώρησης: