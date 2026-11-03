Νένα Μεντή: Επιστρέφει με το «Μια Ζωή – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας» για 3η χρονιά

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Μετά από αλλεπάλληλες sold out παραστάσεις και την καθολική αποθέωση από κοινό και κριτικούς, η καλλιτεχνική συνάντηση του Πέτρου Ζούλια και της Νένας Μεντή ανανεώνει το ραντεβού της για 3η χρονιά με το θεατρικό κοινό της Αθήνας.

Ο καθηλωτικός θεατρικός μονόλογος «ΜΙΑ ΖΩΗ» επαναλαμβάνεται στο ιστορικό Θέατρο «Πτι Παλαί» από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, Νένα Μεντή, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές, ώριμες και βαθιά ανθρώπινες ερμηνείες της μακράς και σπουδαίας πορείας της, καθηλώνει τη σκηνή του Πτι Παλαί και παρασύρει το θεατή σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, μνήμη και αλήθεια.

Με το μοναδικό της σκηνικό εκτόπισμα, τη σπάνια εκφραστικότητα και μια αφοπλιστική απλότητα, η κορυφαία μας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στην ηρωίδα του Πέτρου Ζούλια, μετατρέποντας τις προσωπικές μνήμες μιας λαϊκής γυναίκας σε έναν παγκόσμιο, διαχρονικό ύμνο.

Κάθε της κίνηση, κάθε σιωπή και κάθε βλέμμα της πάνω στη σκηνή συμπυκνώνουν τις χαρές, τις απώλειες και τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής, προσφέροντας στο κοινό μια θεατρική εμπειρία που προκαλεί ρίγος και βαθιά συγκίνηση.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μια ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.

Μόνιμη συντροφιά στο ταξίδι των αναμνήσεων της, τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Ένας ύμνος στον καθημερινό άνθρωπο που αναπολεί πώς έζησε και αγωνιά πώς θα συνεχίσει να ζει σε ένα κόσμο που γρήγορα και άγρια αλλάζει.

Μέσα από τη συγγραφική και σκηνοθετική ματιά του Πέτρου Ζούλια, το «ΜΙΑ ΖΩΗ» γίνεται ένας φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ίδιας της ύπαρξης.

Μια παράσταση-σταθμός που αγαπήθηκε όσο λίγες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του θεάτρου να αγγίζει την καρδιά και την ψυχή μας.

Δείτε το trailer:

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Info:

«ΜΙΑ ΖΩΗ» Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας

Θέατρο: «Πτι Παλαί» (Ριζάρη 24, Παγκράτι)

Έναρξη: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Διάρκεια: 70 λεπτά

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Τετάρτη 19:00, Κυριακή 21:00