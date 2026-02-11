Ευαγγελία Μουμούρη: «Υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα»

Την Ευαγγελία Μουμούρη υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή τους, «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία φέτος αποθεώθηκε από το κοινό για την ερμηνεία της στη σειρά «Ριφιφί», στη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στο γεγονός πως πήγε να υπογράψει με τον σύζυγό της σύμφωνο συμβίωσης, φορώντας γούνα και μαγιό.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως έτυχε να φοράει τα συγκεκριμένα ρούχα, καθώς αρχικά είχε πιστέψει πως τελικά εκείνη την ημέρα δεν θα υπέγραφαν το σύμφωνο, και ήθελε να πάει στο κολυμβητήριο.

«Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία»

Συγκεκριμένα, όταν την ρώτησαν αν ισχύει ότι παντρεύτηκε με μαγιό και γούνα, η Ευαγγελία Μουμούρη απάντησε: «Δεν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Η ιστορία είναι ότι είπαμε με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και μου λέει ο Αλέξανδρος: “Πάω τώρα στο ΚΕΠ, να βγάλω μία βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης”. Περίμενα εγώ στο σπίτι, να κάνει την βεβαίωση. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “Δεν ξέρω, εδώ πέρα λέει ότι είμαι ακόμα παντρεμένος”. Είχε έναν άλλο γάμο πριν, που είχε χωρίσει».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Έκλεισα το τηλέφωνο και φοράω το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Λέω: “Αφού δεν θα παντρευτώ, μην χάσω και το κολυμβητήριο”. Έκανε κρύο και είχα μία ψεύτικη γούνα, την έβαλα από πάνω και πήγα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα του κολυμβητηρίου, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είχε γίνει λάθος και να πάμε. Στο σπίτι ήμουν, αλλά δεν θα άλλαζα. Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία».