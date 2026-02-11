Eurovision – Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό

Τα βλέμματα μίας μεγάλης μερίδας των θαυμαστών της Eurovision, είναι στραμμένα στη χώρα μας αυτή την εβδομάδα, καθώς το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό μουσικό διαγωνισμό. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ελληνικός Ημιτελικός, με τον δεύτερο να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Σε λίγες ώρες θα διαγωνιστούν οι 15 πρώτοι καλλιτέχνες, οι Dinamiss αποτελούνται από δύο τραγουδίστριες, με στόχο να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο ελληνικό Τελικό.

Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών

1) «The Other Side» – Alexandra Sieti

2) «Drop It» – THE Astrolabe

3) «Aphrodite» – Desi G

4) «Ferto» – Akylas

5) «Paréa» – Evangelia

6) «2nd Chance» – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7) «Slipping Away» – Niya

8) «Χάνομαι» – Marseaux

9) «Άλμα» – Rosanna Mailan

10) «Europa» – STEFI

11) «The Songwriter» – Revery

 12) «Chaos» – Dinamiss

13) «YOU & I» – STYLIANOS

14) «Χίλια Κομμάτια» – Spheyiaa

