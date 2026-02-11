Άννα Κορακάκη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την γέννηση της κόρης της – «Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους…»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Άννα Κορακάκη, στις 31 Ιανουαρίου. Η Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή την είδηση της γέννησης της κόρης της, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, στις 8 Φεβρουαρίου. Στις πρώτες της δηλώσεις μετά τον ερχομό του μωρού της, η επιτυχημένη αθλήτρια τόνισε το πόσο ευλογημένοι και τυχεροί νιώθουν με τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας πως το παιδί της μοιάζει στον μπαμπά του.

Η Άννα Κορακάκη και ο Γιάννης Χαλκιαδάκης παντρεύτηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, ωστόσο ο γάμος τους μαθεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, όταν το 2025 η αθλήτρια έκανε μία δημοσίευση στο Instagram, για την επέτειό τους.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε πως είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί, το οποίο γεννήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

«Είναι κάτι που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν»

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η Άννα Κορακάκη είπε ότι: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι που όλα πήγαν καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει!

Είναι κάτι που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν από τον πρώτο καιρό που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι δύο έτοιμοι».

«Εγώ και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024 στο Παρίσι, της προετοιμασίας και όλου του αγωνιστικού προγράμματος, που ήταν πολύ βεβαρημένο, σίγουρα έπρεπε να το βάλω λίγο και αυτό μέσα, να το υπολογίσω, γιατί όπως και στον αθλητισμό, θέλω να είμαι όταν κάνω κάτι 100% εκεί, 100% παραγωγική, λειτουργική και καλή. Ήμασταν πολύ τυχεροί και όταν το θέλαμε την στιγμή που το θέλαμε ήρθε όμορφα και καλά», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το σε ποιον μοιάζει η μικρή, η νέα μητέρα απάντησε: «Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι μελαχρινούλα, οπότε θα πούμε ότι μοιάζει στον μπαμπά».

«Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο, γιατί είμαι πολύ του ύπνου, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου και τις αντοχές μου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πρώτες μέρες και όσοι έχουν γίνει γονείς το καταλαβαίνουν. Η προσαρμογή είναι δύσκολη αρκετά. Ωραία, αλλά δύσκολη! Και ο Γιάννης, είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν, εκπληκτικός!», κατέληξε η Άννα Κορακάκη.