Influencer πέθανε αφού κατανάλωσε «δηλητηριώδες καβούρι» για βίντεο στα social media

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Influencer πέθανε αφού κατανάλωσε «δηλητηριώδες καβούρι» για βίντεο στα social media
Η Έμμα Άμιτ, Πηγή: Asia Pacific Press via ViralPres

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος 51χρονης influencer και food vlogger, η οποία φέρεται να κατανάλωσε ιδιαίτερα τοξικό καβούρι, γνωστό ως «devil crab», για να κάνει βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Έμα Άμιτ κατέρρευσε στο παραθαλάσσιο σπίτι της στην επαρχία Παλαουάν των Φιλιππίνων και πέθανε δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Κατανάλωσε το καβούρι σε βίντεο – Κατέρρευσε την επόμενη ημέρα

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η 51χρονη καταγράφεται μαζί με φίλους της να συλλέγει οστρακοειδή και καβούρια σε δάσος μαγκρόβιων κοντά στο σπίτι της, στην πόλη Πουέρτο Πρινσέσα, στις 4 Φεβρουαρίου.

Φαίνεται επίσης να μαγειρεύει τα θαλασσινά σε μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας και να δοκιμάζει σαλιγκάρι της θάλασσας μπροστά στην κάμερα.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – ισχυρές νευροτοξίνες εισήλθαν στον οργανισμό της. Γείτονες δήλωσαν ότι είχε σπασμούς όταν μεταφέρθηκε σε τοπικό κέντρο υγείας.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με τα χείλη της να μελανιάζουν, ενώ παρέμενε αναίσθητη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μητέρα δύο παιδιών πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου.

Πηγή: Asia Pacific Press via ViralPres

 

Προειδοποίηση των αρχών – «Μην παίζετε με τη ζωή σας»

Μετά τον θάνατό της, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν.

Ο Λάντι Γκεμάνγκ, επικεφαλής του χωριού Luzviminda, εξέφρασε την απορία του, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι ψαράδες.

«Ζούσαν από τη θάλασσα. Ήξεραν ότι αυτά τα καβούρια – διάβολοι είναι επικίνδυνα. Γιατί τα έφαγε; Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σπίτι της εντοπίστηκαν πεταμένα κελύφη από τουλάχιστον οκτώ καβούρια, με έντονα χρώματα.

«Καλώ τους κατοίκους να είναι διπλά προσεκτικοί. Μην τρώτε αυτά τα επικίνδυνα καβούρια. Έχουν ήδη στοιχίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας», πρόσθεσε.

Οι αρχές παρακολουθούν και τους φίλους της για τυχόν παρόμοια συμπτώματα.

Ισχυρές νευροτοξίνες ακόμη και μετά το μαγείρεμα

Τα λεγόμενα «devil crabs», γνωστά και ως τοξικά καβούρια υφάλου, ζουν σε κοραλλιογενείς υφάλους της περιοχής Ινδο-Ειρηνικού.

Το κέλυφος και η σάρκα τους περιέχουν τις εξαιρετικά ισχυρές νευροτοξίνες τετροδοτοξίνη και σαξιτοξίνη, οι οποίες παραμένουν δραστικές ακόμη και έπειτα από ώρες μαγειρέματος.

Συνήθως έχουν σκούρο κοκκινοκαφέ ή κρεμ χρώμα, με χαρακτηριστικά κόκκινα ή καφέ σχέδια στο κέλυφος.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι 54χρονος ψαράς στην ίδια επαρχία είχε επίσης πεθάνει τον Οκτώβριο του περασμένου έτους αφού κατανάλωσε παρόμοιο καβούρι.

Πηγή: Daily Mail

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα μελέτη της Alpha Bank για στεγαστική κρίση και τον σφυγμό της αγοράς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη – Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκε...
18:25 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ύποπτος για τους πυροβολισμούς σε σχολείο – Δύο τραυματίες

Μια γυναίκα δασκάλα, στην Ταϊλάνδη, τραυματίστηκε σοβαρά και μια μαθήτρια ελαφρύτερα όταν ένας...
18:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος – Τα ζητήματά μας είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

«Πολύτιμο φίλο» χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια τ...
16:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε πάλι η Βουλή – Έπεσαν γροθιές για την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Χάος προκάλεσε στη Βουλή της Τουρκίας ο μίνι ανασχηματισμός στον οποίον προχώρησε ο πρόεδρος Ε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα