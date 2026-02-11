Ταϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο – Κρατάει ομήρους μαθητές και δασκάλους

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ένα σχολείο στη νότια Ταϊλάνδη, καθώς ένοπλος δράστης εισέβαλε στο κτίριο το απόγευμα της Τετάρτης, κρατώντας ομήρους μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εξελίσσεται στην περιοχή Χατ Γιάι της επαρχίας Σονγκλά, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.



Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως ένας ένοπλος κρατά άγνωστο αριθμό μαθητών και δασκάλων ως ομήρους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας δάσκαλος έχει ήδη δεχθεί πυρά.



Το ίδρυμα Mae Taptim Yala ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ότι το σχολείο Patong Prathan Khiriwat στην περιοχή Patong δέχθηκε επίθεση από ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ.

Το ίδρυμα πρόσθεσε ότι ο τραυματισμένος δάσκαλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και έχουν περικυκλώσει το σχολικό συγκρότημα.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό στο σχολείο έλαβε χώρα την ώρα που τα μαθήματα πλησίαζαν στο τέλος τους για τη σημερινή ημέρα.