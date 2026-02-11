Ταϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο – Κρατάει ομήρους μαθητές και δασκάλους

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ένα σχολείο στη νότια Ταϊλάνδη, καθώς ένοπλος δράστης εισέβαλε στο κτίριο το απόγευμα της Τετάρτης, κρατώντας ομήρους μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως μεταδίδει το Reuters.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εξελίσσεται στην περιοχή Χατ Γιάι της επαρχίας Σονγκλά, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.
Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως ένας ένοπλος κρατά άγνωστο αριθμό μαθητών και δασκάλων ως ομήρους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας δάσκαλος έχει ήδη δεχθεί πυρά.
Το ίδρυμα Mae Taptim Yala ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ότι το σχολείο Patong Prathan Khiriwat στην περιοχή Patong δέχθηκε επίθεση από ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ.
【突发！泰国一歹徒持枪闯入校园，挟持师生现场传枪声】
泰国头条新闻社讯 2月11日约16时45分，据泰媒报道，泰国宋卡府合艾市 Patong Prathan Khiriwat学校发生一起歹徒持枪闯入校园的突发事件，嫌疑人挟持学生和教师作为人质。… pic.twitter.com/DdJ2gcBR6Y
Το ίδρυμα πρόσθεσε ότι ο τραυματισμένος δάσκαλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και έχουν περικυκλώσει το σχολικό συγκρότημα.
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό στο σχολείο έλαβε χώρα την ώρα που τα μαθήματα πλησίαζαν στο τέλος τους για τη σημερινή ημέρα.
#Thailand’s Hat Yai rocked by school shooting: An 18-year-old opened fire at Prathan Khiriwat School, seriously injuring the director and a student.
He allegedly grabbed an M4 from police, stormed the campus, and took a female staffer hostage.
Cops have sealed off the area. pic.twitter.com/FcdMAeiTUE
