Καναδάς: Βίντεο από το σχολείο που έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης με 10 νεκρούς – Αναφορές ότι 18χρονη προκάλεσε το μακελειό

Enikos Newsroom

διεθνή

Καναδάς: Βίντεο από το σχολείο που έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης με 10 νεκρούς – Αναφορές ότι 18χρονη προκάλεσε το μακελειό

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην απομονωμένη κοινότητα Τάμπλερ Ριντζ, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς και 27 τραυματίες, την ώρα που βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου καταγράφοντας τη στιγμή που η αστυνομία καταφθάνει στο σχολείο.

Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο μακελειό, το οποίο καταγράφεται πλέον ως μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα θύματα

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν η αστυνομία έλαβε αναφορά για ενεργό ένοπλο δράστη στο λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Tumbler Ridge Secondary School) περίπου στις 1:20 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας (RCMP) το βράδυ της Τρίτης: «Ως μέρος της αρχικής ανταπόκρισης στους πυροβολισμούς, η αστυνομία εισήλθε στο σχολείο για να εντοπίσει την απειλή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά θύματα».

Βίντεο που δημοσίευσε το Sky News, καταγράφει τη στιγμή που ένα ελικόπτερο της αστυνομίας προσγειώνεται στο σχολείο, την ώρα που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν.


Ο αστυνομικός διευθυντής Κεν Φλόιντ σημείωσε ότι το σχολείο αριθμεί 150 μαθητές και οι αρχές εξέδωσαν επείγον σήμα στα κινητά τηλέφωνα της περιοχής λίγο μετά τις 2 μ.μ., ζητώντας από τους κατοίκους να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους.

Το Κέντρο Υγείας του Τάμπλερ Ριντζ τέθηκε σε κατάσταση «Πορτοκαλί» συναγερμού, πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε περιστατικά μαζικών απωλειών.

Συνολικά, εκτός του δράστη, 6 άτομα βρέθηκαν νεκρά εντός του σχολείου, ενώ ένα ακόμα θύμα κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Δύο επιπλέον άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από το σχολείο με σοβαρά τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε τοπική κλινική για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Δύο ακόμη θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό.

Αναφορές για τη «γυναίκα» με το «φόρεμα»

Παρόλο που η RCMP δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα της δράστιδας, καναδικά μέσα ενημέρωσης την προσδιορίζουν ως την 18χρονη Τζέσι Στρανγκ.


Σύμφωνα με το Juno News, ο θείος της ύποπτης, Ράσελ Τζ. Στρανγκ, επιβεβαίωσε ότι η Τζέσι Στρανγκ ήταν υπεύθυνη για την επίθεση που άφησε 10 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας.


Αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν ότι λογαριασμός στο YouTube που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την 18χρονη εμφάνιζε τη σημαία της τρανς κοινότητας και χρησιμοποιούσε τις αντωνυμίες «αυτή/εκείνη» (she/her).

Μαρτυρίες μαθητών

Μέσα στο σχολείο, η 12χρονη Κουίν Κάμπελ έζησε ώρες αγωνίας κρυμμένη σε μια αποθήκη εξοπλισμού του γυμναστηρίου μαζί με άλλους 16 μαθητές.

Η ίδια περιέγραψε πως οι μεγαλύτεροι μαθητές προσπαθούσαν να την εμψυχώσουν: «Προσπαθούσαν κυρίως να με χαροποιήσουν αφού ήμουν η μικρότερη στο δωμάτιο. Προσπαθούσαν να βεβαιωθούν ότι δεν θα πάθαινα κρίση πανικού ή κάτι παρόμοιο».

«Απλώς σκεφτόμουν όλους τους φίλους μου, αν ήταν καλά. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου», πρόσθεσε η 12χρονη.


Ο πατέρας της, Ντένις Κάμπελ, πρόεδρος της τοπικής ένωσης χόκεϊ, εξήρε τη στάση των εκπαιδευτικών που προστάτευσαν τα παιδιά στην αποθήκη, σημειώνοντας ότι και οι 104 παίκτες της ένωσης βρίσκονταν μέσα στο σχολείο εκείνη την ώρα.

Ο ίδιος πιστεύει ότι τρεις από τους νεκρούς είναι φίλοι της κόρης του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα μελέτη της Alpha Bank για στεγαστική κρίση και τον σφυγμό της αγοράς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη – Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκε...
18:25 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ύποπτος για τους πυροβολισμούς σε σχολείο – Δύο τραυματίες

Μια γυναίκα δασκάλα, στην Ταϊλάνδη, τραυματίστηκε σοβαρά και μια μαθήτρια ελαφρύτερα όταν ένας...
18:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος – Τα ζητήματά μας είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

«Πολύτιμο φίλο» χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια τ...
16:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε πάλι η Βουλή – Έπεσαν γροθιές για την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Χάος προκάλεσε στη Βουλή της Τουρκίας ο μίνι ανασχηματισμός στον οποίον προχώρησε ο πρόεδρος Ε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα