Καναδάς: Βίντεο από το σχολείο που έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης με 10 νεκρούς – Αναφορές ότι 18χρονη προκάλεσε το μακελειό

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην απομονωμένη κοινότητα Τάμπλερ Ριντζ, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς και 27 τραυματίες, την ώρα που βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου καταγράφοντας τη στιγμή που η αστυνομία καταφθάνει στο σχολείο.

Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο μακελειό, το οποίο καταγράφεται πλέον ως μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα θύματα

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν η αστυνομία έλαβε αναφορά για ενεργό ένοπλο δράστη στο λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Tumbler Ridge Secondary School) περίπου στις 1:20 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας (RCMP) το βράδυ της Τρίτης: «Ως μέρος της αρχικής ανταπόκρισης στους πυροβολισμούς, η αστυνομία εισήλθε στο σχολείο για να εντοπίσει την απειλή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλαπλά θύματα».

Βίντεο που δημοσίευσε το Sky News, καταγράφει τη στιγμή που ένα ελικόπτερο της αστυνομίας προσγειώνεται στο σχολείο, την ώρα που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people. The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada. 🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026



Ο αστυνομικός διευθυντής Κεν Φλόιντ σημείωσε ότι το σχολείο αριθμεί 150 μαθητές και οι αρχές εξέδωσαν επείγον σήμα στα κινητά τηλέφωνα της περιοχής λίγο μετά τις 2 μ.μ., ζητώντας από τους κατοίκους να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους.

Το Κέντρο Υγείας του Τάμπλερ Ριντζ τέθηκε σε κατάσταση «Πορτοκαλί» συναγερμού, πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε περιστατικά μαζικών απωλειών.

Συνολικά, εκτός του δράστη, 6 άτομα βρέθηκαν νεκρά εντός του σχολείου, ενώ ένα ακόμα θύμα κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Δύο επιπλέον άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από το σχολείο με σοβαρά τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε τοπική κλινική για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Δύο ακόμη θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό.

Αναφορές για τη «γυναίκα» με το «φόρεμα»

Παρόλο που η RCMP δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα της δράστιδας, καναδικά μέσα ενημέρωσης την προσδιορίζουν ως την 18χρονη Τζέσι Στρανγκ.

🚨Another Trans Mass Shooter Emerges in Canada 🏳️‍⚧️ Jesse Strang, a 17-year-old transgender individual, has been identified as the shooter in the deadly attack at Tumbler Ridge Secondary School in Canada. This biological male began identifying as a girl around 2023 and killed 10… pic.twitter.com/NbrHMKPt2k — J Stewart (@triffic_stuff_) February 11, 2026



Σύμφωνα με το Juno News, ο θείος της ύποπτης, Ράσελ Τζ. Στρανγκ, επιβεβαίωσε ότι η Τζέσι Στρανγκ ήταν υπεύθυνη για την επίθεση που άφησε 10 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας.

Here’s your deceased “Gun Person”

A madman shoots 25 people…at this point 10 are Dead at Tumbler Ridge Secondary School in Tumbler Ridge, British Columbia — a small, rural town in the northeastern part of the province pic.twitter.com/bD9Z0G4SVm — Curtis Fernheiser III (@CurtFernheiser) February 11, 2026



Αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν ότι λογαριασμός στο YouTube που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την 18χρονη εμφάνιζε τη σημαία της τρανς κοινότητας και χρησιμοποιούσε τις αντωνυμίες «αυτή/εκείνη» (she/her).

Μαρτυρίες μαθητών

Μέσα στο σχολείο, η 12χρονη Κουίν Κάμπελ έζησε ώρες αγωνίας κρυμμένη σε μια αποθήκη εξοπλισμού του γυμναστηρίου μαζί με άλλους 16 μαθητές.

Η ίδια περιέγραψε πως οι μεγαλύτεροι μαθητές προσπαθούσαν να την εμψυχώσουν: «Προσπαθούσαν κυρίως να με χαροποιήσουν αφού ήμουν η μικρότερη στο δωμάτιο. Προσπαθούσαν να βεβαιωθούν ότι δεν θα πάθαινα κρίση πανικού ή κάτι παρόμοιο».

«Απλώς σκεφτόμουν όλους τους φίλους μου, αν ήταν καλά. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου», πρόσθεσε η 12χρονη.

🚨 NEW 🚨 I’ve obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge. Truly harrowing scenes… 🧵 pic.twitter.com/8XrwUigAxe — Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026



Ο πατέρας της, Ντένις Κάμπελ, πρόεδρος της τοπικής ένωσης χόκεϊ, εξήρε τη στάση των εκπαιδευτικών που προστάτευσαν τα παιδιά στην αποθήκη, σημειώνοντας ότι και οι 104 παίκτες της ένωσης βρίσκονταν μέσα στο σχολείο εκείνη την ώρα.

Ο ίδιος πιστεύει ότι τρεις από τους νεκρούς είναι φίλοι της κόρης του.