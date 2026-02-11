Χίος: Χτύπησε 3 φορές με πέτρα την 19χρονη σύντροφό του στο κεφάλι – Αναζητείται από τις Αρχές

Τρία χτυπήματα με πέτρα στο κεφάλι δέχθηκε μία 19χρονη από τον σύντροφό της, στη Χίο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με θλαστικό τραύματα στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα, ώστε να συλλάβουν τον άνδρα, ο οποίος έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα για τον εντοπισμό του.

Η 19χρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.