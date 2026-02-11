Τέξας: Άγριος καβγάς για τον Τραμπ όπλισε το χέρι του πατέρα που πυροβόλησε θανάσιμα την 23χρονη κόρη του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας ο θάνατος της 23χρονης Λούσι Χάρισον, η οποία πυροβολήθηκε στο στήθος μέσα στο σπίτι του πατέρα της στο Πρόσπερ, περίπου 35 μίλια βόρεια του Ντάλας, στις 10 Ιανουαρίου.

Ο πατέρας της, Κρις Χάρισον, ο οποίος είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ όταν η κόρη του ήταν μικρή, παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας ότι είναι αλκοολικός, είχε υποτροπιάσει και είχε πιει τρία ποτήρια κρασί την ημέρα του περιστατικού, σύμφωνα με το BBC.

Η υπόθεση διερευνήθηκε αρχικά ως πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, μεγάλο σώμα ενόρκων στην κομητεία Κόλιν αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του.

Ο καβγάς για τον Τραμπ και οι πολιτικές διαφωνίες

Η Λούσι είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ μαζί με τον σύντροφό της, Σαμ Λίτλερ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στο δικαστήριο, πατέρας και κόρη είχαν έναν «μεγάλο καβγά» λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη θητεία.

Ο Λίτλερ ανέφερε ότι οι δυο τους συγκρούονταν συχνά για τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του πατέρα, αλλά και για την αγορά ενός πιστολιού Glock 9mm πριν από μερικά χρόνια.

Η συζήτηση φέρεται να κλιμακώθηκε όταν η Λούσι έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα σχετικά με σεξουαλική επίθεση.

«Πώς θα ένιωθες αν ήμουν εγώ το κορίτσι σε αυτή την κατάσταση και είχα δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση;» τον ρώτησε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο πατέρας της απάντησε πως δεν θα τον αναστάτωνε ιδιαίτερα, καθώς είχε δύο ακόμα κόρες που ζούσαν μαζί του. Η απάντηση αυτή φέρεται να την αναστάτωσε έντονα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ εντάχθηκε στη συζήτηση, ωστόσο οι πολιτικές τους διαφορές φαίνεται να αποτελούσαν σταθερή πηγή έντασης.

Τα μοιραία δευτερόλεπτα

Λίγο πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, ο Κρις Χάρισον πήρε την κόρη του από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο.

Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λίτλερ άκουσε έναν δυνατό κρότο.

«Θυμάμαι να τρέχω μέσα στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν πεσμένη στο πάτωμα κοντά στην είσοδο του μπάνιου. Ο Κρις ούρλιαζε, έλεγε ασυναρτησίες», κατέθεσε.

Σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα στην αστυνομία, παρακολουθούσε ειδήσεις και, μετά από ρεπορτάζ για τη βία με όπλα, προσφέρθηκε να της δείξει το πιστόλι του.

«Καθώς σήκωνα το όπλο για να της το δείξω, άκουσα έναν δυνατό κρότο. Δεν κατάλαβα τι συνέβη. Η Λούσι έπεσε αμέσως», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται αν το δάχτυλό του βρισκόταν στη σκανδάλη.

Αστυνομικός που έφτασε στο σημείο κατέγραψε ότι μύριζε αλκοόλ στην αναπνοή του.

«Δεν περνά μέρα χωρίς να νιώθω το βάρος»

Σε δήλωση μέσω του δικηγόρου του, ο Κρις Χάρισον ανέφερε ότι «αποδέχεται πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του» και ότι «δεν υπάρχει ημέρα που να μην αισθάνεται το βάρος της απώλειας, ένα βάρος που θα κουβαλά για το υπόλοιπο της ζωής του».

Η μητέρα της Λούσι, Τζέιν Κόουτς, περιέγραψε την κόρη της ως «μια πραγματική δύναμη ζωής».

«Νοιαζόταν. Ήταν παθιασμένη με όσα πίστευε. Της άρεσε να συζητά και να κάνει έντονες συζητήσεις για πράγματα που είχαν σημασία για εκείνη», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις τόσο για τη διαχείριση των όπλων όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μια πολιτικά φορτισμένη οικογενειακή αντιπαράθεση κατέληξε σε έναν θάνατο.

Πηγή: New York Post